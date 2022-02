Desde el Gobierno se escucha y respeta críticas que fluyen en los medios de comunicación, precisa el presidente Abinader

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- -El presidente Luis Abinader dijo este domingo que, aunque en ocasiones le manifiestan que muchas de las críticas y opiniones que fluyen en los medios de comunicación son interesadas y que obedecen a estrategias de algunos opositores para tratar de restar méritos a sus ejecutorias, él no piensa de esa manera, sino que más bien escucha y respeta todas las opiniones.

Destacó en su discurso de rendición de cuentas en la Asamblea Nacional que él no es presidente de una parte, sino de todos los dominicanos y dominicanas “incluyendo a los que nos adversan políticamente”.

Indicó que él no cree que la fortaleza de un gobierno o de un presidente radique en imponer sus criterios al margen de lo que piensa parte del pueblo que lo escogió.

Puntualizó que la democracia es por naturaleza imperfecta y vulnerable, ya que son hombres y mujeres imperfectos quienes la construyen.

No obstante, el jefe del Estado señaló en su alocución ante el pueblo dominicano que es obligación de cualquier gobernante ejercer el poder sabiendo siempre que esta posición, que hoy gracias a la voluntad del pueblo ostenta, no será perpetua y tiene fecha de expiración.

Dijo que no se eligen los tiempos, y tampoco las circunstancias, pero sí se puede escoger la conducta por la que será evaluados cuando descienda las escalinatas del Palacio Nacional.

La confianza

Abinader manifestó que para alcanzar los logros que beneficien a los ciudadanos existe un requisito imprescindible: la confianza “sin esta, un país camina a la deriva, sin Norte, sobrevive en el día a día con una venda en los ojos”.

Destacó, sin embargo, que la confianza de los ciudadanos no se obtiene de un día para otro, no cae del cielo, sino que se construye con paciencia, con programas de gobierno metódicos, superando dificultades, e invitando a que todos los sectores que quieren lo mejor para su país se unan a una causa que sólo procura el beneficio de todos y todas.

“Sé que es una tarea lenta, que requiere tiempo y una buena dosis de pedagogía, pero sin la actitud ejemplarizante, cualquier intento caerá en el vacío y fracasará.”, sostuvo.

Pide no tener miedo a la acción reformadora

El mandatario dijo en su discurso de este 27 de febrero que, se celebra la Independencia Nacional, que no se debe tener miedo a emprender un camino entre todos “no tengamos miedo a la acción reformadora, ya que no hay nada que los dominicanos no podamos lograr cuando nos unimos por una causa y nos escuchamos unos a otros”.

Destacó que RD es una nación bicentenaria, llena de orgullo, historia y, sobre todo; futuro y aseguró que las dificultades actuales son pasajeras y serán vencidas como se ha hecho en el pasado.

Para concluir su disertación, Abinader dijo “tenemos todas las razones para confiar en un futuro que estamos construyendo juntos. Un futuro que será mejor para todos. Un futuro lleno de oportunidades, de crecimiento, desarrollo y modernidad. Estamos construyendo un futuro digno para esta generación y para las próximas que vendrán”.

