¿Desde cuándo hay crecimiento y estabilidad económica ininterrumpida?

Ponderar los datos económicos de una nación es importante y considerar el contexto del desempeño, mucho mejor. Desmeritar o erigirse sobre imprecisiones es lamentable. No reconocer el impacto de las crisis interna y externa de origen económico, resta peso a la argumentación. El presidente de la República, en su rendición de cuentas, intenta trazar una raya para diferenciar lo que encontró en el 2012 y lo que el país tiene ahora.

Para el periodo 2004-2008, el país heredó una crisis bancaria y económica. La crisis se tradujo en una caída del PIB de un 1.3 % en 2004 y en el 2003 negativa en un 0.3 %, tasas de inflación de hasta un 41.6 %, tasas de interés activa bancaria de un 32.5 % y depreciación monetaria de un 41.0 %; en adición, se produjo una desconfianza en los agentes económicos y público consumidor.

Durante el periodo 2008-2012, la economía fue afectada por la crisis financiera internacional, que colocó al precio del barril de petróleo a marzo de 2012 en US$ 121.92, al tiempo que la economía estadounidense –principal socio comercial de dominicana-, pasara por una fuerte contracción. La economía norteamericana, presentó un desempeño negativo en los años 2008 y 2009 de un 0.1 % y un 2.5 %, respectivamente, inflación de un 3.14 % y desempleo de un 9.7 %.

Déficit fiscal

En su discurso el 27 de febrero, el presidente Medina, aseveró que dejó atrás el déficit fiscal cercano al 7.0 %.

El déficit fiscal durante los años 2008 al 2011 se movió entre un 3.2 % a un 2.5 %; el del 2012 fue el más alto, correspondiente a RD$ 125,897 millones y equivalente a un 5.8 % del PIB, siendo el promedio anual para el periodo completo de un 3.4 %.

El Banco Central sitúa el resultado deficitario de 2012 en RD$153,803.2 millones, equivalente a un 6.6% del PIB.

Al 2011, el gasto de capital representó un 20.0 % del gasto total, luego, para el 2012 fue de un 29.7 % y en el 2019 de un 13.8 %. El gasto público se elevó en el 2012, pero se concentró en gasto de capital, que es productivo y sostenible en el tiempo, no siendo dañino para la economía.

Por su lado el gasto corriente –poco productivo-, fue en el 2011 de un 80.0 %, en el 2012 un 70.3 % y en el 2019 de un 86.2 %, significativamente superior al del 2012.

Crecimiento económico

El presidente Medina dijo que durante los 7 años de su mandato la economía creció en un promedio anual del 6.0 %.

En el periodo 2005-2012 la economía dominicana creció a una tasa promedio anual de un 6.68 %, evidenciando que la expansión desde ese periodo fue mayor que los años anteriores.

Demanda interna privada

El presidente Medina manifestó que la demanda interna del sector privado es de un 85.0 % del total demandado.

En el 2012, la demanda interna del sector privado alcanzó un 88.4 % de la demanda final, lo que significa que fue mayor que en la actualidad (2019), en un 3.4 %.

Saldo cuenta corriente de la balanza de pagos

El presidente Medina afirmó que el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos al 2019 fue de un 1.4 % del PIB; mientras para el 2012 registró un nivel de un 6.4 %.

El discurso quiso evidenciar una mejoría del sector externo. Sin embargo, al considerar el precio del petróleo del 2012, con promedio de US$ 121.12 el barril y el valor de total de las importaciones por concepto de petróleo y derivados, ascendente a US$ 4,789 millones VS el precio del barril del 2019, equivalente a US$ 66.41 y el total de la factura petróleo y derivados de US$2,765 millones, se puede concluir, que el progreso en el saldo, se debió a la caída del precio de petróleo en un 82.4 % y de la factura en un 72.9 %.

Depreciación monetaria

El nivel de cotización del dólar durante el periodo agosto 2004 a agosto de 2012, descendió de RD$ 42.10 a RD$ 39.17, para una apreciación monetaria del orden de un 6.6 %; en contraposición, para agosto de 2012 a febrero de 2020, hubo una depreciación monetaria del orden de un 36.5 %, al incrementarse de RD$ 39.17 a RD$ 53.47, por cada dólar.

Tasa de inflación

El presidente Medina, al referirse a la inflación, indicó que su valor al cierre del 2019 fue de un 3.66 %.

La inflación recibida a agosto del 2004 era de un 32.61 % y a agosto de 2012 se situó en un 1.71 %, demostrativo de que la tasa de inflación no solo bajo, sino que se estabilizó a un dígito.

Reservas Internacionales

A diciembre del 2019, las Reservas Internacionales Netas (RIN), ascendieron a US$ 8,781 millones, lo que permite situarla próxima al 10.0 % del PIB, aseveró el presidente Medina.

Las RIN, a agosto de 2004 registraron un nivel de US$ 352.2 millones; mientras que al finalizar el gobierno en agosto del 2012 se ubicaron en US$ 3,245 millones, para un 5.3 % del PIB. Los referidos resultados muestran un crecimiento sostenido desde agosto del 2004 a diciembre del 2019.

Tasa de interés bancaria

El presidente Medina al referirse a la tasa de interés bancaria informó que durante su gestión hubo una reducción generalizada.

La tasa de interés activa bancaria promedio ponderado, a agosto del 2004, se encontraba en un 32.28 %, a agosto del 2012 en un 14.77 % y al 26 de febrero del 2020 en 13.52 %. El referido comportamiento, permite afirmar que durante los periodos gubernamentales 2004 al 2012, la tasa se redujo en un 17.51 % y en la presente gestión en un 1.25.

Tamaño de la economía

En su discurso, el presidente Medina destacó que la economía creció en forma acumulada en un 46.4 % y que su tamaño pasó de US$ 60,740 millones en 2012 a US$ 88,952 millones.

En cambio, el tamaño de la economía, medida por el PIB, aumento de US$ 23,187 millones en 2004 a US$ 60,740 millones en el 2012, para un incremento de US$ 37,553 millones y una tasa de crecimiento acumulada de un 162.0 %.

Tasa de desempleo

El presidente Medina afirmó que la tasa de desocupación abierta al cierre del 2019 fue de un 5.9 %.

La tasa de desempleo abierta se redujo al pasar de 7.2 % en 2012 a 5.9 % en 2019. No obstante, cuando el mercado de trabajo es medido mediante la tasa de desempleo ampliada, durante la administración 2004 al 2012, disminuyó de un 19.8 % a un 15.1 %.

Pobreza monetaria

Sobre la pobreza monetaria, el presidente Medina resaltó que la disminuyó de un 39.7 % en el 2012 a un 20.6 % en 2019.

La pobreza monetaria ha venido descendiendo desde el 2004 y no solo desde el 2012. En el 2004 la pobreza se ubicó en un 49.5 %, para luego caer a un 39.7 % en 2012.

Deuda pública

El presidente Medina no se refirió a la deuda pública. El pasivo público ha crecido sistemáticamente, al pasar de US$ 19,463 millones en 2012 -equivalente a un 32.0 % del PIB-, a US$ 38,454 millones, con participación sobre el PIB de un 41.9 %.

Mientras, durante los periodos 2004 al 2012, aunque en términos absoluto aumento de US$ 7,377 millones a US$ 19,463 millones, en términos del PIB bajo de un 39.6 % a un 32.0 %.

Lo descrito aquí evidencia que los avances de la economía dominicana no se sitúan desde el 2012; por el contrario, se ubican a partir del 2004.

AUTOR: HAIVANJOE NG CORTIÑAS

Anuncios

Relacionado