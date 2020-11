¡Desde Argentina para el mundo!

Las República Dominicana y de Argentina gozan de una relación cordial y amena, desde el año 1916 época de la ocupación militar de los Estados Unidos en la Republica Dominicana, dichas relaciones se confeccionaron después del gesto del presidente Hipólito Yrigoyen donde el crucero “9 De Julio” en el año 1920 al hacer escala en Santo Domingo, le rindieron homenaje al pabellón dominicano en la época de la intervención. No obstante, han sucedido muchos acontecimientos de cooperación mutua de ambos estados y no se puede dejar de lado la difusión cultural, de la cual abundaremos en lo adelante.

¿Difusión cultural?

La gastronomía argentina ha sido una de las mejores por excelencia en el mundo, basta decir que dicho país suramericano es uno de los principales exportadores de productos cárnicos en el mundo, además de una variedad y exquisiteces en la industria de los vinos, estos últimos mencionados se van convirtiendo en marcas de consumo en la Republica Dominicana. En esta difusión cultural se puede mencionar a “ADN Argentino” “Crisol de Sabores” este formidable proyecto a cargo del Chef Rubén Alberto O. Mazzola quien a la vez es el Director de la ACRA en las Antillas Caribeñas junto con miembros de ese pleno directivo de profesionales que residen en la Republica Dominicana, se han desplazado por distintos lugares de la Geografía Dominicana, teniendo como principal objetivo Promover la Gastronomía Argentina no solo en la Republica Dominicana sino en todas las Antillas lo cual ha hecho esta actividad un relanzamiento para formalizar convenios educativos para que los egresados de los institutos del rubro gastronómico puedan estrechar intercambios en nuestro país y a la vez que los mismos puedan realizar sus pasantías en el país o viceversa.

Cabe destacar que los días 13,14 y 15 de Noviembre del presente año se llevó a cabo en la Ciudad de Barahona en el Hotel Casa Bonita el primer evento gastronómico en el caribe promovido por la Asociación De Cocina Regional Argentina, donde además tienen en carpeta para el próximo año eventos de esta misma naturaleza para celebrarlos en lugares como: San Juan de la Maguana, Samaná, Punta Cana, Santiago de los Caballeros y Santo Domingo, lo cual hace de un rotundo éxito la difusión de dicha gastronomía en nuestro país.

Resaltando esta iniciativa no solo del Chef Rubén O Mazzola, sino de profesionales como: Diego Gómez, Alejandro Belgrano, Lucas Núñez, Gustavo Benites, Ramiro Sánchez, Verónica Sánchez, entre otros lo cual ha sido de gran importancia, no solo para la gastronomía argentina sino para el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, por lo que se ha convertido en una especie de “Diplomacia Gastronómica”, estos eventos han contado con el apoyo no solo de la asociación mencionada y su pleno directivo, sino que además tiene el respaldo de la Embajadora Plenipotenciaria de la República Argentina en la Republica Dominicana la Sra. Nora Capello.

Es importante resaltar, que estos eventos seguirán dejando huellas en nuestra cultura caribeña con el renacimiento de nuevas generaciones en el ámbito gastronómico, lo cual hace efectivo que estos aportes se sigan llevando por toda la geografía dominicana y a la vez los amantes de la gastronomía puedan aprender y sobre todo incorporar sabores como lo ha hecho el Chef Rubén O. Mazzola, quien se ha convertido en orgullo para la Provincia de la Pampa en el país Suramericano, con una trayectoria formidable en países como Argentina, España y ahora Nuestra Quisqueya.

Por: Junior Pérez