Descuido insólito

No es la primera vez y por eso el descuido parece tan insólito. Un hombre en un tribunal en Esperanza, en la provincia Valverde, asestó siete puñaladas a su ex pareja al no ponerse de acuerdo en la manutención de sus tres hijos. Y la jueza se salvó al salir huyendo ante el ataque del agresor.

Y la pregunta es, ¿cómo es posible que un imputado pueda llegar con un puñal en la cintura para dirimir un conflicto en un tribunal? En Santo Domingo un marino asesinó en el patio de un tribunal a su ex pareja e hirió a una amiga que intentó protegerla.

Es la misma historia de incumplimiento de los procedimientos más elementales que no nos permiten avanzar. Y ninguna explicación podrá justificar tal irresponsabilidad.

