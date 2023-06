Descubriendo el Fideicomiso

En cada ocasión que una nueva figura jurídica es promulgada en el territorio nacional, resulta ser siempre llamativa para los juristas su estudio y funcionamiento, puesto que otorga una óptica fresca y novedosa para el campo en el cual tendrá origen su aplicación. Aquí es preciso resaltar que las normas en la República Dominicana funcionan y se complementan de manera unísona, ya que una legislación que tenga años en vigencia estará respaldada y examinada por otras fuentes del derecho, como lo son las jurisprudencias dictadas por los jueces, las doctrinas publicadas por los escritores y los análisis realizados por los juristas, dicho esto, me parece oportuno abordar la herramienta legal conocida como el fideicomiso.

La figura del fideicomiso ya cuenta con más de doce años de vigencia en el espectro jurídico nacional, siendo promulgada el dieciséis (16) de julio del año dos mil once (2011), a través de la ley 189-11 para el Desarrollo Del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana y dicha figura no es más que “el acto mediante el cual una o varias personas, llamadas fideicomitentes, transfieren derechos de propiedad u otros derechos reales o personales, a una o varias personas jurídicas, llamadas fiduciarios, para la constitución de un patrimonio separado, llamado patrimonio fideicomitido, cuya administración o ejercicio de la fiducia será realizada por el o los fiduciarios según las instrucciones del o de los fideicomitentes, en favor de una o varias personas, llamadas fideicomisarios o beneficiarios, con la obligación de restituirlos a la extinción de dicho acto, a la persona designada en el mismo o de conformidad con la ley”.

En tal sentido se desprende puntualizar que el fideicomiso es un contrato, un contrato donde una de las partes cede sus bienes a un administrador de manera temporal o definitiva, para que dicho administrador gestione esos bienes en la manera, forma y tiempo en la cual fue estipulado. Así mismo partiendo de la definición que nos brinda la ley que crea la herramienta del fideicomiso, es importante precisar que en dicho acto intervienen tres partes; el fideicomitente, aquel que constituye el fideicomiso y a su vez transmite la propiedad de los bienes al fiduciario para que cumpla con la finalidad establecida; el fiduciario, el cual es el encargado de realizar el fideicomiso, convirtiéndose en el titular del patrimonio constituido con los bienes del fideicomitente; y el fideicomisario o beneficiario, aquella persona física o jurídica a favor de quien los fiduciarios administrar los bienes dados en fideicomiso, el beneficiario es quien recibe los beneficios del fideicomiso y fideicomisario es quien ha de quedarse con el restante una vez finalizado mismo. Es claro precisar que en múltiples ocasiones es común que el fideicomisario o beneficiario sea el mismo fideicomitente.

De manera consiguiente la ley 189-11 nos mencionan varios tipos de fideicomiso, tales como el fideicomiso de planificación sucesoral, en el cual el fideicomitente designa a una fiduciario para que al momento de su muerte realice lo estipulado con sus bienes; el fideicomiso de inversión, que no es más que la colocación de sumas de dinero a cualquier título conforme a las instrucciones del fideicomitente; el fideicomiso de oferta pública de valores y productos, el cual respalda las ofertas públicas realizadas por el fiduciario; el fideicomiso de garantía, donde el fideicomitente transfiere la propiedad fiduciaria de uno o más bienes al fiduciario con el fin de determinar la realización de una determinada obligación; los fideicomisos culturales, filantrópicos y educativos, mencionado actos que no tienen fines de lucro y si no más bien la preservación de patrimonios culturales; el fideicomiso de inversión inmobiliaria y de desarrollo inmobiliario, los cuales son los que tienen como prioridad la inversión en proyectos inmobiliario, ya sea con el fin arrendamiento o con el fin de venta. Resaltamos en este punto que, aunque estos son los tipos de fideicomisos descritos por la ley, los mismos no son excluyentes, por lo que se pueden constituir otros tipos de fideicomiso siempre y cuando no sean contrarias a las disposiciones vigentes por la legislación dominicana.

Consecuentemente si queremos entender cómo funciona un fideicomiso, debemos aprender cómo se constituye. En primera instancia para constituir un fideicomiso de debe elaborar un acto jurídico, donde se estipulan quienes son los fideicomitentes, y cuales bienes entregarán al fiduciario; este acto debe ser constituido ante notario público o bajo firma privada, y en caso de ser bajo firma privada, dichas firmas deberán ser legalizadas por un notario público, en consiguiente dicho acto deberá ser registrado ante la Cámara de Comercio, y dicho acto deberá contener: la declaración expresa de la voluntad de o de los fideicomitentes de constituir un fideicomiso, una declaración jurada sobre los bienes transferidos, los datos generales de o de los fideicomitentes, la designación del o de los fiduciarios, incluyendo su razón o denominación social, según conste en el registro mercantil, número (RNC) si corresponde, la designación de los fideicomisarios, individualización de los bienes objeto de fideicomiso, plaza o condición a la que se sujeta el fideicomiso, inclusión del requerimiento de efectuar la notificación a los acreedores de los bienes de que se trate para su traspaso al fideicomiso e indicación de la irrevocabilidad del fideicomiso. Consecuentemente a esto la Cámara de Comercio y Producción procederá a otorgar al fideicomiso un Registro Nacional de Contribuyente (RNC), donde ya estará listo para operar.

En esa misma tesitura, viendo el contexto histórico, la época y los considerandos presentes en la ley 189-11, la misma se crea con el fin de reforzar el mercado hipotecario dominicano y para reducir el déficit habitacional presente en ese entonces; sin embargo no es hasta el año 2015 donde se crea el primer fideicomiso con esos fines a través del proyecto conocido como Ciudad Juan Bosch; el mismo se trató de 25 mil apartamentos de bajo costo, construidos en un área de 3.6 millones de metros cuadrados, en una alianza pública privada impulsada por el Estado Dominicano, donde se construyeron edificios de hasta 4 niveles, con tamaños desde 45 M2 a 80 M2 y con precios que oscilaban desde RD$935,000 hasta RD$1,620,000. De modo que en este particular fideicomiso fue clave la participación del Estado Dominicano para mantener los precios de las viviendas a costos asequibles; este fideicomiso entra en la categoría de fideicomiso de inversión inmobiliaria y de desarrollo inmobiliario, de igual modo el uso de esta figura por parte del gobierno redujo la burocratización de los procedimientos pudiendo así hacer una pronta entrega del proyecto en comparación a una simple obra del estado.

La celeridad no es la única ventaja que brinda el fideicomiso, si no que al crear un patrimonio autónomo está totalmente protegido de vías de ejecución, ya que solo puede ser utilizado para el fin que fue constituido. De igual forma tiene la ventaja de que una vez los bienes son cedidos a la fiduciaria, esta es la encargada de responder por esos bienes, por lo que en los aspectos de cualquier litigio legal, el gobierno no tendría la obligación de defender su proyecto, más la fiduciaria si, puesto que los bienes reposan bajo su tutela. Tal es la eficiencia que otorga esta herramienta que en los últimos cinco años se han constituidos más de 40 fideicomisos, entre ellos el Fideicomiso Público-Privado de Gestión Integral de Residuos con un costo total de 13,290 millones de pesos, donde el estado fue responsable de financiar el 16.2% de este proyecto; el Fideicomiso que crea el Sistema Nacional de Becas y Crédito de Apoyo Educativo, el Fideicomiso de Marca País; El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana, entre otros. En ese orden de ideas queda evidenciado que el estado es el principal propulsor de esta figura, gracias a como mencionamos anteriormente trae eficiencia, rapidez y celeridad a los grandes proyectos que conforman la agenda de la nación, y donde se necesitan la administración adecuada de todos los fondos públicos figuran en el fideicomiso.

De igual manera, el pasado enero del presente año dos mil veintitrés (2023), fue introducido en el Congreso Nacional un proyecto sobre el fideicomiso público, sin embargo aún está en elaboración y revisión puesto que fue impugnado por las bancadas opositoras, aun así en caso de que este proyecto pase a convertirse en ley, traerá consigo ciertos cambios a esta figura, tales como que los fideicomisos públicos deberán en principio ser promulgados con un decreto presidencial, o que los mismos que contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales, a la enajenación de bienes del Estado, al levantamiento de empréstitos o cuando estipulen exenciones de impuestos en general, estarán sujetos a la aprobación del Congreso Nacional, de modo que traería más regulaciones al fideicomiso, pero solo con relación al tipo que el mismo nombre de la ley expresa.

En conclusión la figura del fideicomiso, es una herramienta legal con infinito potencial, puesto que puede ser el vehículo para todos los tipos de proyectos, sobre todo los más ambiciosos, apoyado por el Estado Dominicano, hemos sido testigos de su extraordinario funcionamiento y de cómo su correcto uso puede agilizar y blindar el objeto que tenga determinado fideicomiso; por lo tanto es primordial continuar estudiando esta figura para contribuir a su desarrollo, no solo en vista de la gran participación que está teniendo en el tren gubernamental, sino también por la gran oportunidad que tiene en el sector privado.

Por Clemente J. Martínez

