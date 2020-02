Descubren parásito que no necesita de oxígeno para sobrevivir y se alimenta de salmón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- Un grupo de científicos han descubierto a un parásito que no necesita de oxigeno para respirar y que su dieta principal es el salmón.

La investigación fue publicada el pasado martes por la revista científica Proceeding of The National Academy of Sciences, que descubrió al parásito Henneguya salminicola, el cual no requiere respiración aeróbica para sobrevivir en el medio natural.

El organismo multicelular, que forma parte de un grupo de animales estrechamente relacionados con las medusas conocido como Myxozoa, no respira en absoluto y no tiene ADN mitocondrial.

Es el primer animal multicelular encontrado en la naturaleza que no tiene el ADN, que contiene los genes responsables de la respiración, y ha perdido “la capacidad de realizar respiración celular aeróbica”, según el estudio.

El parásito H. salminicola es un organismo bastante común que causa la enfermedad de la carne lechosa o tapioca en el salmón.

Debido a que H. salminicola reside dentro del pez, la pequeña criatura ha evolucionado para sobrevivir con un suministro de oxígeno inadecuado.

Los investigadores descubrieron que en el transcurso de su proceso evolutivo, el animal ha podido sobrevivir eliminando muchos de los rasgos asociados con las especies multicelulares.

