Describen como “Abinomics” el manejo económico del Gobierno de Luis Abinader

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El movimiento “Más Luis 2024” definió hoy como “Abinomics”, el modelo económico implementado durante la gestión presidencial de Luis Abinader.

Tras detallar los aspectos que colocan a la administración de Abinader como la más cercana a los sectores vulnerables del país, aseguran que el “accionar austero” le ha permitido reducir el porcentaje referente, entre la deuda pública con respecto al PIB.

“Todos estos rotundos logros, medibles e irrefutables, nos llevan a definir este estilo de manejar la economía como las Abinomics, que no es más que una forma de gobernar y de aplicar políticas económicas priorizando lo social y humano, pero respetando cada centavo gastado y manteniendo la tan importante estabilidad económica, para que nuevas inversiones locales e internacionales entren y continuar trillando hacia la senda del desarrollo”, indicaron.

El movimiento reeleccionista señala además, que las cifras detalladas por el Banco Central correspondiente al año 2022, en las que se expone un crecimiento económico de 4.9 %, coloca a la República Dominicana por encima de países como Brasil, Perú y Colombia.

Asimismo, destacan que dentro del contexto de “inestabilidad en los mercados financieros internacionales”, la implementación de las “Abinomics” han colocado “números históricos” en los principales rubros de la economía.

“La cifras están ahí y son contundentes en exportaciones, muestran crecimiento de 10.5 % con respecto al 2021; el sector turismo con 7,165,387 turistas superando cifras récord respecto a todos los años anteriores pre y post pandemia; la inversión extranjera de US$ 3,800 millones, muy por encima de su promedio histórico y las zonas francas emplearon un total de 192,000 ciudadanos y aumentaron las exportaciones en más de un 10% con respecto al 2021 números únicos”, externa el movimiento Más Luis 2024.

De igual modo, reiteran que el manejo económico de la actual gestión de Gobierno, se presenta en un “escenario internacional totalmente adverso, donde muchos países ni siquiera han superado la crisis del COVID”.

Las medidas sociales

Entre las medidas sociales que asegura el movimiento reeleccionista, que han surtido frutos positivos en la gestión del presidente Luis Abinader figuran:

1. Inclusión de toda la población vulnerable en el SENASA, logrando una cobertura universal del servicio de seguro médico.

2. Tal como prometió en campaña, se duplicaron los montos de las ayudas sociales a través del programa Supérate; pasando de 890 mil beneficiarios en agosto de 2020 a 1,570,000 en enero de 2023.

3. El necesario subsidio a los combustibles, ha permitido fijar los precios por ya 10 meses.

4. El apoyo a la municipalidad con aportes extraordinarios de más de 12 mil millones de pesos.

5. La política de cero apagones que ya por 2 años y medio, ha logrado un servicio estable y permanente de energía eléctrica en toda la población.

6. Más de un millón de personas que han logrado tener acceso a agua potable, que anteriormente no lo tenían.

7. Se ha puesto en ejecución el más importante plan de obras públicas de la historia de la República Dominicana, que tuvo sus retrasos en sus inicios por la obligación de hacer concursos públicos en el marco de las normas de compras y contrataciones públicas, que anteriormente no se respetaban, pero que ya los frutos se ven en el ahorro en el costo de estas y la distribución equitativa en el territorio.

8. Poner el oído en el corazón del pueblo y no haber hecho una necesaria reforma fiscal, pero dada la eficiencia de las entidades recaudadoras, permitió aumentar las recaudaciones que lograron superar las metas de nuevos ingresos establecidas en la referida propuesta legislativa.

9. Mejora en los salarios de los policías, médicos, maestros y otros servidores públicos.

10. Inicio del proceso de implementación de burocracia 0 para facilitar las inversiones en todos los sectores.

Relacionado