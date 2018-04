(VIDEO) Desconocidos matan de siete disparos joven de 27 años en Bonao

Matan a balazos a un joven la madrugada de este lunes en Monseñor Nouel. Se trata de Alexander Tavares quien habría sido asesinado por varios hombres encapuchados. #ElNuevoDiarioRD

A post shared by Periódico El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) on Apr 23, 2018 at 6:25am PDT