Descomunal aceptación tiene la candidatura de Antonio Ciriaco

Hoy se presenta una situación sin ningún precedente en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la de que el candidato a Decano para el 2022-2026 tiene una aceptación tan descomunal, en la aspiración a la elección en el más alto cargo de esa unidad académica. Hasta el momento, según parece, nadie más está aspirando al cargo, pero así es todo parece indicar que ningún profesor activo emitirá un voto en blanco si no que todo votantes sufragaran por Antonio Ciriaco. Esto lo digo a partir de los que se ve en las redes, ya que el candidato abrió un chat para comunicarse con sus adeptos. No es para menos, debido a la formación académica, la estructura de personalidad y donde de gente de Ciriaco.

Hacia 1992 vi a Ciriaco por primera vez veníamos del Centro UASD de Barahona, en el cual tuvo que asistir a un profesor que se ausentó del país, veníamos junto a un grupo de profesores viajeros, poco después el trasladaría a Madrid a cursar su doctorado en economía. Deje de verlo por varios años, cuando volví a verlo hace no menos década y media había completado su doctorado. Antonio Ciriaco es un hombre muy capaz y con muy buena formación, pero además con una estructura de personalidad que le hace tener mucha aceptación en la gente, sin intervención de la manipulación y del poder mediático. Es un hombre muy racional, tan racional, que trasciende las fronteras del economista.

No cabe duda de que no todo el que llega a los cargos o curules de la administración burocrática, en el Estado o en las empresas privadas, en la alta gerencia o en los cargos de dirección intermedios o bajos, llega porque está apto para ocuparlo. Todo lo contrario estoy seguro que pasa con Antonio Ciriaco, Rosel Fernández, Leopoldo Artiles, Francisco Cáceres, Francisco Acosta Pérez, Bautista López y el Dr. Canario, entre otros. Puede quedárseme fuera algún otro uasdiano, pero ellos estoy convencido de su vocación académica. Talvez se me escapa un profesor que ocupa de dirección en la Facultad de Artes. A los que me referido anteriormente tengo la plena seguridad de que tienen vocación de académicos a tiempo completo, la UASD lo necesita a ellos y a otros, en los cargos de dirección para rescatar lo que había sido su ejemplo para el Estado y la sociedad civil.

Hace muchos años, cuando fue elegido uno de los ex presidentes que aún están vivos, un profesor actualmente jubilado me dijo no es por buenos que llegan a los cargos. Se refería al cargo de presidente de La Republica, en lo que tenía razón, porque esa misma persona que acababan de elegir resultó ser tan neoliberal como el actual presidente Luis Abinader Corona. Sin embargo, eso no siempre aplica, porque si ahora y en los próximos años ese grupo de académicos que menciono y algunos más que no he mencionado ocupan cargos académicos importantes en la estructura burocrática de la UASD no lo vamos a lamentar. De ser así, la Primada de América volvería a ser el referente que fue y nadie se atrevería a hacer la injusta campaña mediática que en el pasado reciente hubo contra ella. Sería una academia más científica y podría reclamar con mucha autoridad el monto presupuestario justo y necesario que no se le entrega, violando el Estado sus propias leyes. Antonio Ciriaco, Rosel Fernández, Artiles, Acosta Pérez y otros mencionados por quien escribe, de ser electos, lo serán porque son buenos pero no por malos. Ciriaco, la Doctora Fernández, Canario, Artiles, Acosta Pérez, López y Cáceres son colosos que tiene nuestra academia. La UASD necesita de un Consejo Universitario se practique la democracia en el sentido más adecuado, que no se aprobar todo lo que el rector digo, porque es necesario el retorno a la vida democrática en ella.

Todo uasdiano sabe que el año que viene lo más probable es que se rector Beltrán o Asjana, pero sea cual sea, es importante la composición de4l Consejo Universitario, el cual a partir de ahora debe tener muchos miembros con vocación de académicos. Entre otras cosas debe haber una revisión curricular muy profunda y racional. L a UASD debe ser investigativa y dar respuestas a los problemas nacionales, como en el pasado sabía hacerlo. Lo dejo ahí.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

