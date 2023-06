(VIDEO) Descalificados 31 ciclistas del Giro Next-Gen por ayudarse de los coches para terminar

EL NUEVO DIARIO, ROMA.- El Giro Next-Gen, la máxima competición ciclista italiana sub-23, descalificó a 31 corredores por haberse agarrado a los coches de los equipos para terminar la etapa del pasado miércoles en el norte de Italia, de 119 km, entre Morbegno y el puerto de Stelvio.

Un total de 31 ciclistas, 24 identificados este miércoles por la noche -19 italianos- y 7 este mismo jueves, fueron descalificados por subir los dos últimos kilómetros del puerto ayudados por los coches o motos de su equipo o de otras formaciones.

Una decisión que el jurado de la competición tomó después de ver los vídeos virales en las redes sociales que colgaron los propios aficionados o los directores deportivos de otros equipos de la carrera.

Welcome to P̶a̶s̶s̶o̶ ̶d̶e̶l̶l̶o̶ ̶ Alfa Romeo Stelvio…🚘 24 riders were kicked out of Giro Baby after climbing Stelvio hanged onto cars and motos. Shameful and super dumb doing that in the age of smartphones.#GiroNextaGen

🎥 @opaisdociclismopic.twitter.com/BF60UjSJkR

— Mihai Simion (@faustocoppi60) June 15, 2023