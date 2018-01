Un Desatinado Llamado a Paro

El presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (Faprouasd) parece que ignora que él no es el sindicato. El sindicato está compuesto por todos los profesores afiliados al mismo que cotizan, pero más que nada porque son profesores de la Universidad y el sindicato es de los profesores de esa entidad de educación superior. Sólo los profesores reunidos en asamblea, por mayoría puede decidir la realización de una huelga o para de las actividades en la Academia. Un llamado a asamblea masiva -a todos los profesores- para la decisión de realizar un para al inicio del semestre, es decir, sin comenzar la docencia (prevista para mañana 29/01/2018), no se ha hecho. Entonces, es desatinado llamar a un paro sin que lo haya decidido una asamblea con la participación masiva del profesorado. Las asambleas de directivas de las asociaciones de profesores no puede decidir el paro, debe recordar el profesor Ing. Santiago Guillermo que el paro de las labores es el último recurso al que debe acudir un sindicato de trabajadores.

Al presidente de Faprouasd se le olvida de que además de él ser antidemocrático al llamar a un paro, sin decidirlo masivamente los profesores, la inicua campaña mediática que tenemos como entidad de educación superior, que los medios de difusión en su gran mayoría no de defienden a la UASD y casi todos viven denostando la academia. Vemos y escuchamos comunicadores de algunos medios que con el anillo graduación de la universidad Primada de América que, después de haber estudiado y haberse graduado en ella y no haber tenido la oportunidad de haber estudiado en otra academia por su extracción social, viven denostándola. Complacen estos comunicadores que así hablan, con su discurso, a los ávidos empresarios que quieren enriquecerse aún más invirtiendo capitales en el servicio de la educación superior privada, al Banco Mundial que no quiere que el Estado en los países subdesarrollados invierta en la educación superior y a sectores del gobierno. La huelga es una pelea que no se puede echar en estos momentos, pues sin nunca haber sido gallero, puedo decir que en la jerga gallística se diría que con el paro ahora ni ganamos ni entablamos. Señor presidente de Faprouasd, entre en razón, no podemos ir a paro mañana, si usted ama a la UASD desconvoque esa huelga. Usted poseído de la razón, no es un orate.

Los servidores universitarios de la más vieja universidad de América tenemos todos los motivos para reclamar del gobierno una mayor asignación de recursos a la UASD, porque no es cierto que ella es un elefante blanco y si es mucho lo que la Universidad le ha dado al país y al Estado dominicano, tan sólo veamos el caso de los médicos de salud pública y los ingenieros, para no citar otros profesionales graduados en su mayoría en la UASD y no en otras universidades. Veamos como el Estado de este país subdesarrollado se ha beneficiado con los médicos del sector de la salud pública, explotándolos y corrompiéndolos en algunos casos con los bajos salarios; muchos ingenieros son contratados por el Estado, éste se beneficia al contratarlos para construir obras públicas y viviendas, también algunos ingenieros son engañados con las contratas aunque otros favorecidos se enriquecen mucho.

El Estado necesita a la UASD y debe tratar de darle un uso más racional a los profesionales en general y no corromperlos, la mayoría de los cuales han salido y siguen saliendo de la UASD. El señor rector de nuestra academia está actuado de manera irracional, porque los pocos recursos que recibimos, no son administrados de manera justa. La nómina administrativa de ser manejada de otro modo, la UASD no puede ser un pequeño ayuntamiento, pero los recursos que necesita del Estado son muy superiores a los que se puede ahorrar para mejorar la docencia con un saneamiento de la nómina administrativa y con el manejo racional del comedor. Los candidatos deben poner en claro quién o quienes le están o les están financiando su campaña, porque no podemos seguir en una situación de ausencia de pulcritud en la Universidad.

El rector debe pagar el retroactivo del aumento del diez por ciento correspondiente a los meses de enero y febrero 2017 a los servidores universitarios y el otro cinco por ciento de aumento hacerlo efectivo ya.

Pero no podemos ir a paro. La docencia debemos y tenemos que comenzarla mañana. De lo contrario vamos a tener a nuestros enemigos en su guerra de destruir la UASD, quienes son unos ignaros, porque no saben el problema que se echan encima con la desaparición de la UASD, sería una verdadera hecatombe social que al gobierno y a la clase dominante no les conviene tener o no pueden soportar.

Relacionado