Desastre en las redes sociales   

La base real de crear diversos canales de comunicación, responde a la necesidad de una comunicación activa de las personas ubicadas en diferentes países en todo el globo terráqueo. Pero su uso, quizás ha sido mal interpretado e impuesto, y es que el deseo de la libre expresión se ha dirigido a la utilización de diferentes medios digitales, dando lugar a la transformación mental y social de todos aquellos que consumen su contenido.

No existe oposición alguna sobre su uso o la información que se presenta, debido a que hace mas de 20 años había que esperar que las noticias a nivel mundial transcurrieran en un tiempo considerable, para que cada individuo pudiera enterarse de lo que pasaba en los demás países. Sin embargo. el objetivo principal de estos importantes medios de comunicación ha sido totalmente desviado, llevando de esta manera a los consumidores a ser realmente influenciados por videos que bloquean la identidad, causan ansiedad de todo tipo a los jóvenes y no tan jóvenes, y sobre todo, muestra un estilo de vida que no se corresponde a las emociones de quienes publican en cada red social.

Con esto, no juzgamos a la mayoría, ya que podemos considerar que aun hay personas que aportan a la sociedad, y agradeciendo en especial manera, a cada medio televisivo y escrito que pone sus esfuerzos para informar en tiempo real de todo lo que pasa a nivel nacional e internacional. Además elogio a cada individuo que se dedica cada día llevar esperanza y motivación a través de sus palabras de superación y que trae consigo informaciones constructivas.

Pero, cada rosa posee sus espinas, y de las redes sociales, podemos decir que tiene más espinas que rosas. A través de los medios digitales se ha marcado una dependencia total para esta nueva generación, en donde la mira a quien nos sigue o no nos sigue se ha vuelto el pan de cada día. En donde ahora todos quieren ser influencers, pero todo tiene un precio, y es que la presión de lograr la mayor cantidad de seguidores se ha vuelto el propósito principal.

Estuve leyendo un estudio hace poco sobre el uso de las redes multimedia, de que al día, un individuo abre las diversas aplicaciones más de 1,000 veces, lo cual puede dar la certeza de que las redes sociales causan una sobredosis mental, dando inicio a síntomas de depresión, suicidio y problemas mentales diversos. No satanizamos este medio de comunicación, sino que abogamos a que el contenido subido por cada usuario sea de influencia positiva, que las informaciones no sean de chismografía, etc., sino que lleve a nuestra sociedad a renacer de lo contaminado a buenos frutos.

Por Josué del Orbe