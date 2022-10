Desaprensivos contaminan las aguas de los canales de riego de Mao

La gestión de los residuos sólidos es un proceso que comprende su recogida, transporte, tratamiento, reciclaje y eliminación.

A través de los años, la disposición final de los residuos sólidos en la ciudad de Mao, ha sido motivo de preocupación, una parte va al vertedero, la otra a los canales de riego.

Una de las bellezas con que cuenta la capital de la línea noroeste (Mao), son sus canales de riego: Mao-Gurabo y Luis Bogaert, los cuales atraviesan la ciudad de los Bellos Atardeceres. Sin embargo, los mismos están totalmente contaminados por la cantidad de desechos sólidos lanzados a sus aguas por personas que carecen de escrúpulos.

En el caso de Mao, el foco de los desechos está en los referidos canales, a una distancia que cuando produce lixiviado es arrastrado por los mismos.

El destino final de la basura, mayormente plástico que vierten quienes viven en sus riveras, constituye un peligro para el medio ambiente. Ambos canales son los que irrigan los cultivos importantes de la provincia de Valverde: Arroz, banano, tabaco, frutas y vegetales, entre otros.

Los canales: Mao-Gurabo y Luis Bogaert son parte fundamental de la interacción con los residuos, pero las personas que cometen este crimen, lo hacen ante la mitrada indiferente de las autoridades responsables.

Sin embargo, a partir de la educación ciudadana en cuanto al manejo de desechos sólidos, algunos municipios han tenido buenas prácticas en ese sentido, como es el caso de San José de las Matas.

Este municipio desarrolló un programa denominado “Basura cero”, un concepto de vida urbana sostenible en el cual la basura no es algo que hay que hacer desaparecer sin importar el costo social o ambiental, lo que hay que hacer es tratarla, previo a la educación de los ciudadanos.

Vamos a imitar a San José de las Matas, pero esto se logra a partir de la movilización de la población, principalmente las Juntas de Vecinos, a quienes hay que darle poder para que se conviertan en guardianes y protejan las aguas de los canales que cruzan el municipio.

Y a los bandidos que tiran los desechos sólidos a las aguas, debemos llevarlos a los tribunales, no solo el que le quita la vida a alguien es un criminal, el que tira los plásticos a los canales Maeños, también es un criminal.

La creciente generación de residuos sólidos, sobre todo como resultado de cambios en el estilo de vida de las sociedades modernas, así como del crecimiento demográfico, principalmente en las zonas urbanas, hay que frenarlo, hay que enfrentar a quienes se dedican a esta deshonrosa práctica de contaminar las aguas, pero los fabricantes que tienen como materia prima el plástico, deben correr la misma suerte.

« Ciudadanos consciente de Mao, si usted ve a alguien tirando basura a las aguas de nuestros canales, llámele la atención, no importa su reacción, vamos a salvar el medio ambiente, el agua es vida »

Un amigo de Mao, me envió un mensaje preocupado por el cumulo de basura, específicamente plástico que a diario son lanzados a las aguas de los citados canales. ¡ Escribe algo sobre este tema, quizás alguien se conduele y nos organizamos para frenar ese desorden !

Para nadie es un secreto, los ciudadanos que residen en la rivera de ambos canales, con rara excepciones, utilizan sus aguas para votar no solo plástico, sino todo lo que no le sirva, por ejemplo: gomas de carros, sillas en mal estado, etc.. También las materias fecales de sus inodoros son vertidas a nuestros canales.

Que Dios nos proteja, porque al parecer, las autoridades no pueden.

Autor: Ángel B. Almonte

