DeSantis se acerca a la postura de Trump sobre Ucrania y le gana en un sondeo

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que se ha colocado cerca de Donald Trump al señalar que proteger Ucrania no es un «interés clave» para EE.UU., aventaja por dos puntos al expresidente en una encuesta nacional de cara a la nominación presidencial de su partido.

El canal informativo CNN dio a DeSantis un 39 % de intención de voto frente a un 37 % de Trump, que, sin embargo, encabeza el resto de los últimos sondeos con una ventaja promedio de 14,4 puntos sobre el siguiente republicano mejor colocado para las presidenciales de 2024, según el medio RealClearPolitics.

La encuesta de CNN llega después de que DeSantis iniciara en Iowa una gira por diversas ciudades de EE.UU. para presentar su nuevo libro, que ha sido interpretada como un adelanto del esperado anuncio de su candidatura a la nominación.

También llega después de haber contestado a un cuestionario enviado por el periodista Tucker Carlson, de Fox News, a potenciales aspirantes republicanos acerca de temas como la guerra de Ucrania y el apoyo de EE.UU. a ese país frente a Rusia.

«Si bien Estados Unidos tiene muchos intereses nacionales vitales, como asegurar nuestras fronteras, abordar la crisis de preparación en nuestro ejército, lograr la seguridad y la independencia energética y controlar el poder económico, cultural y militar del Partido Comunista Chino, enredarse aún más en una disputa territorial entre Ucrania y Rusia no lo es», respondió.

De esta manera el gobernador de Florida se desmarca de otros republicanos con supuesto interés por la nominación, como el senador de origen cubano Marco Rubio, pero se acerca a la postura de Trump.

Desde Iowa, Trump criticó este martes a DeSantis, al que acusó de copiarlo.

DeSantis está «siguiendo lo que estoy diciendo. Es un cambio radical. Era totalmente diferente. Lo que sea que yo quiero, él quiere», afirmó a medios como CBS.

Por su parte, la exgobernadora Nikki Haley, que es junto con Trump la única que ha oficializado su interés en competir por ser candidata a la Casa Blanca en 2024, dijo que el expresidente Trump «tiene razón cuando dice que el gobernador DeSantis lo está copiando, primero en su estilo, luego en la reforma de los derechos y ahora en Ucrania».

«Tengo un estilo diferente al del presidente Trump y aunque estoy de acuerdo con él en la mayoría de las políticas, no lo estoy en esas. Los republicanos merecen una elección, no un eco”, señaló Haley en un comunicado de su campaña.

El expresidente Trump (2017-2021), en su respuesta al cuestionario de Carlson, se hizo eco de sus críticas anteriores a la política del presidente Joseph Biden de apoyo a Ucrania y argumentó que es hora de que ese país y Rusia negocien un acuerdo después de más de un año de guerra.

En respuesta a la pregunta de si oponerse a Rusia es un «interés estratégico nacional estadounidense vital», Trump dijo que sí lo es para Europa, pero no para los Estados Unidos.

Por eso «Europa debería estar pagando mucho más que nosotros o igual», dijo Trump sobre el costo del esfuerzo de apoyar a Ucrania.

Rubio, que fue aspirante a la nominación republicana en las elecciones de 2016 y no ha mostrado sus intenciones de cara a 2024, contradijo este martes a DeSantis al afirmar que la guerra en Ucrania no es una disputa territorial sino «una invasión» y dar a entender que el gobernador de Florida no sabe de política exterior.

En una entrevista en el programa de radio del periodista conservador Hugh Hewitt, Rubio dijo que solo porque DeSantis lo diga una invasión no se convierte en una disputa territorial.

