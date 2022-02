Desahogo existencial, cuasi pesimista

La sociedad dominicana no deja de espantarse, es lo mismo siempre, solo cambian los actores de momento, siempre acusando al que está arriba de hacerlo mal para ellos subirse, y ya arriba pasarse cuatro años en el poder quejándose de lo que pudo haber sido y no fue, además siguen como si estuvieran en oposición y se quejan tanto que pierden el tiempo en eso y hacen muy poco por solucionar los problemas nacionales más perentorios, se la pasan acusando al otro y que los problemas fueron tan grandes y tan profundos que son insalvables, siempre es lo mismo.

No lo digo solo por los de ahora, los de antes y los de antes de los de antes también, y el pueblo creyendo en las promesas, aunque todavía menos pero creyendo, es necesario crear consciencia de los males que nos azotan y exigir a todo pulmón nuestros derechos, sumarnos todos a los reclamos.

Sabemos que existe una crisis y que lo del covid-19 es una excusa para ello, pero caramba, siguen apretando la tuerca aunque se corra la rosca.

El incremento casi al doble de todo los bienes y servicios es casi de locura, no se, sabe hasta cuándo podamos aguantar, todo se convierte en allante y movimientos, mucha publicidad sobre lo maravilloso que somos como país, pero la maravilla es para unos cuantos, y acá abajo en el subdesarrollo, se ensancha la pobreza, lugar donde la marginalidad esta cada día más marginada.

Socialmente seguimos en deterioro, cada día somos más individualista y egoístas, ajenos al dolor ajeno y valga la redundancia, estamos en una etapa de la vida en que sin ningún pudor se promueven anti valores como si fueran positivos.

No se puede salir a la calle sin que no te veas involucrado involuntariamente en algún evento desagradable, sobre todo en el tránsito, donde pululan los reyes de la calles (los motorista) con su consabidas imprudencias, otros que merecen nuestra atención solo los llamados sindicatos de transporte (en realidad empresarios del transporte) imponiendo sus tarifas medalaganarias y si protestas por dichas tarifas, y si te montaste, te invitan a bajar no sin antes tronarte un “coño este carro es mío” váyase a pie o llame un taxi.

Y así la vida sigue, como siguen las cosas que no tienen muchos sentidos, con su laisser faire, laisser passer, pero, y aunque en nuestro realismo o realidad mágica, así parece tenerlo.

Me disculpan esta especie de desahogo existencial, cuasi pesimista, cuasi abrumador, pero es esa especie de particular mirada mía, a mi entorno social de cada día.

POR JUAN RAMON NOVA

