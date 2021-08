DeRozan llega a Chicago con optimismo: “Todo va a salir bien”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Nadie duda del nivel de DeMar DeRozan, pero ello no ha evitado que su aterrizaje en Chicago haya provocado ciertas suspicacias respecto a cómo se complementará con jugadores como Zach LaVine o Lonzo Ball. El ex jugador de San Antonio Spurs tiene un baloncesto clásico sin triple, en el que además necesita tener mucho el balón en sus manos. ¿Será un problema? Él mismo contesta así en la rueda de prensa de su presentación.

“Mucha gente a la que veo criticando, hablando de cómo encaja esto u lo otro, probablemente ni siquiera haya jugado al baloncesto. Siendo un jugador de baloncesto, simplemente sales y juegas. Algunos de tus mejores momentos aparecen con chicos con los que ni siquiera sabes que será así. Para mí, si todos tienen la misma mentalidad y quieren ganar, no importa si encaja, porque todo va a encajar, ya que al final del día, el denominador común es ganar”, comenta antes de admitir que en todo caso se trata de un proceso.

“Si tienes esa mentalidad, todos se darán cuenta de cómo se tiene que resolver durante en el proceso. Ahí es donde se construye la química. Nunca me quedo atrapado en ese ese punto de si encaja esto o aquello. Todo se acaba resumiendo en que traes esa mentalidad ganadora y las piezas se terminarán uniendo como es necesario”.

Tras recalcar que la fuerza mental del equipo será clave, se le cuestionó justo por si tendrá que cambiar su juego al ser Lonzo Ball el señalado para manejar el balón en ataque. Sin entrar en detalles sobre cómo se desarrollará el juego, el veterano escolta de 31 señala que esta campaña puede suponer el mayor reto de su carrera.

“Desde que estoy en la liga, he tenido motivación tras motivación a través de críticos, escépticos, detractores… Como competidor, te alimentas de eso. Definitivamente lo escucho. El lema de toda mi carrera es no ser la persona que demuestre que están equivocados, sino la que demuestre que tengo razón con mi ética de trabajo y la forma de abordar el juego y los obstáculos que he pasado. Es otro desafío que estoy esperando, probablemente uno de los más grandes de mi carrera. Al final del día, quiero ser el último en reír. Quiero hacerlo con unos muchachos que también han pasado por obstáculos similares en sus carreras. Definitivamente se demostrará”, sentencia.

Relacionado