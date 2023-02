Derik Báez destaca necesidad de un Centro de Atención Sicosocial en Santo Domingo Este

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El aspirante a diputado por Santo Domingo Este, Derik Báez, adoptó el cuidado de la salud mental como el enfoque central de su proyecto político, entendiendo que responde a una necesidad real existente en la República Dominicana luego de que la pandemia aumentó en la población los niveles de estrés, ansiedad y la depresión.

Con la fuerte convicción de que la salud mental debe ser prioridad y con el interés de que los residentes en Santo Domingo Este puedan contar con atención terapéutica de calidad, el joven abogado proposu la construcción de un Centro de Atención Sicosocial, que preste servicios especializados acorde con la necesidad del paciente y su economía.

“Hoy en día una consulta en materia psicológica ronda entre RD$3,000 y RD$2,500, donde la canasta básica está rondando los RD$10,000 y RD$20,000, imagínese que usted tenga que ir a un centro de atención psicológica, que la mayoría son privados, e incurrir en un gasto como este ¿qué va a representar esto para su salario?”, expuso el miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El alto costo de la terapia psicológica, ha llevado a la población a tomar medidas alternativas que no favorecen su salud mental, así lo planteó Báez en el programa “El Nuevo Diario en la Noche” conducido por los periodistas Enrique Mota y Pedro Jiménez, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Sostuvo que al evaluar la funcionalidad del Centro de Atención Sicosocial y Desarrollo Humano (RESIDE), implementado por el expresidente Danilo Medina Sánchez en La Nueva Barquita, lo llevó a solicitar al Gobierno Luis Abinader tomar en cuenta a Santo Domingo Este para la construcción del mismo.

Afianzó que esta propuesta que sale desde las entrañas del pueblo, porque las necesidades que existen, es evidente que Santo Domingo Este necesita de un lugar donde las personas afectadas con situaciones de salud mental sean atendidas.

“En uno de los encuentros, me para una señora y veo que se le salen las lágrimas, y yo le pregunto por qué llora, me dice: lloro porque a mi hija le recomendaron que tenía que ir al Centre de La Nueva Barquita, pero yo soy madre soltera, no tengo recursos para trasladarme diariamente a Villa Mella para que mi hija pueda recibir terapia en un centro RESIDE”, comentó.

La discapacidad

Denunció que ni siquiera el 5% de los puestos en instituciones públicas están ocupados por personas con discapacidad y debe ser un compromiso de cada legislador lograr que se cumpla con lo establecido por la Ley 5-13 sobre discapacidad en la República Dominicana, por eso, asumió este como uno de sus principales compromisos al llegar al cargo.

“En el caso particular de la Ley o5-13 no hemos cumplido con lo que establece el articulado del cumplimiento a nivel público de trabajo”, indicó

