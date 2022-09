Derek Jeter vuelve al Bronx para un homenaje

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Tras lograr el sueño de su niñez al vestir el uniforme rayado de los Yankees por dos décadas en las que ganó cinco Series Mundiales, fue convocado a 14 Juegos de Estrellas y terminó en el sexto lugar en la historia en imparables en temporada regular, Derek Jeter está listo para ser un fan del béisbol nuevamente.

El excapitán,de los Yankees, quien regresará al Yankee Stadium el viernes para ser homenajeado por primera vez desde su exaltación al Salón de la Fama de Béisbol t, dijo que ha estado bien pendiente de la temporada especial de Aaron Judge.

“Tiene 55 (jonrones) – saben, no me identifico”, dijo Jeter. “Dar un hit es bastante difícil. No soy experto, quizás deben preguntarle a un jonronero, pero doy por hecho que puedes tener problemas si tratas de dar cuadrangulares. Puede ser contraproducente. Pero lo impresionante es que aún batea para un promedio alto.

El ritmo de jonrones de Aaron Judge en el 2022

“Eso es algo que pasa desapercibido y no se valora lo suficiente en el juego hoy en día. Está bateando para promedio, empujado carreras, dando cuadrangulares. Lo está haciendo todo. Le quedan (24) juegos. Tiene posibilidades de (romper el récord de Roger Maris de la Liga Americana con 61), definitivamente”.

Jeter estuvo en el Yankee Stadium el jueves para revelar su más reciente emprendimiento, Arena Club, una plataforma de intercambio de coleccionables deportivos que busca servir como un puente entre las postalitas físicas y el mundo digital.

Jeter afirma que sus padres, Charles y Dorothy, collecionaban todas sus postalitas de béisbol a principios de su carrera. Una inundación en la casa de la familia en Kalamazoo, Michigan, destruyó gran parte de esa colección. Jeter dijo que si un producto como Arena Club hubiese existido en aquel entonces, el sufrimiento se hubiese podido evitar.

“Una historia real”, dijo Jeter. “De hecho, estábamos grabando el documental (“The Captain”) y estábamos repasando todos estos recuerdos que teníamos. Y dije, ‘No, ya no está’. Hasta actuaciones en concursos de talentos, cosas fuera de las postalitas y los recuerdos deportivos. Si ves a mi mamá, no toques el tema. Está muy disgustada”.

Desde que se retiró como jugador tras la temporada del 2014, Jeter ha hecho solamente dos presentaciones públicas en el Yankee Stadium. Los Yankees retiraron su número 2 el 14 de mayo del 2017 y, luego de su estancia en la directiva de los Marlins, Jeter regresó en julio para una proyección especial de su documental de ESPN en la pizarra.

Ahora, dijo Jeter, “Viene toda la familia. Mis (tres) hijas estarán aquí, así que definitivamente estoy entusiasmado por ellas. Nunca han visto el estadio con gente. Va a ser una noche bonita”.

