Derek Jeter dice jugadores no rompieron normas establecidas por MLB

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- A pesar de todo lo que se ha dicho con relación al brote de COVID-19 que atacó a los Marlins y los señalamientos a los jugadores de romper con las normas establecidas por Grandes Ligas Derek Jeter, propietario del equipo dijo que no hubo un comportamiento rebelde que provocara el brote y que se trató de un descuido de parte de los jugadores que dieron positivos al virus.

“No fueron a bares. No asistieron a clubes, tampoco andaban por la ciudad. Todo se redujo a que los muchachos estaban cerca, se relajaron y bajaron la guardia. Se estaban reuniendo en grupos, no llevaban máscaras como deberían”, dijo Jeter a Manny Navarro de The Athletic. “.

Fruto del brote, los Marlins apenas han podido disputar tres encuentros en la temporada y volverán a juego este martes ante los Orioles de Baltimore, luego de que dieran negativo a varias pruebas y fueran autorizados por MLB.

Grandes Ligas y las autoridades del equipo se han enfocado en evitar que la enfermedad continúe expandiéndose, para de esta manera el conjunto de Miami pueda cumplir con los compromisos durante la temporada.

