Derek Jeter apoya continuidad de Aaron Boone al frente de los Yankees

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK – Derek Jeter está de acuerdo con que Aaron Boone continúe como manager de los Yankees. Sin embargo, le gustaría que dejaran en el pasado lo ocurrido en la Serie de Campeonato de la Liga Americana del 2004.

Jeter se sonrió cuando se le preguntó el miércoles su opinión sobre que los Yankees, abajo 3-0 en la SCLA ante los Astros, buscaran inspiración en la improbable remontada que consiguieron los Medias Rojas aquel año, precisamente ante los Bombarderos.

“No conozco el contexto, ¿sabes?”, comentó Jeter. “Todavía no me gusta hablar de eso. Me enferma pensar en eso”.

Antes del Juego 4 de la SCLA, se informó que Boone mostró un video de cuatro, cinco minutos sobre aquella remontada al equipo. La táctica no funcionó. Los Yankees fueron eliminados en cuatro encuentros por los Astros.

“Intentas de todo”, dijo Joe Torre, quien fue manager de los Yankees en el 2004. “Supongo que quería mostrar que era posible. Desafortunadamente no funcionó. Lo que pueda servir, ayuda”.

Por otra parte, el socio propietario de los Yankees, Hal Stenbrenner, confirmó el miércoles que Boone continuará al mando del club en el 2023.

“Bien por Aaron”, dijo Jeter. “Me gusta Aaron, jugué con él. A veces cuando estás en una situación así, pareciera que no ganarás en ningún escenario que no sea ganando, ¿no? Pero él pone a todos sus jugadores en la mejor situación para hacerlo. Al final, todo recae sobre los jugadores”.

La otra interrogante que rodea el destino de los Yankees es la agencia libre de Aaron Judge. El cañonero ingresará al mercado libre luego de conectar 62 jonrones en el año, con lo que superó la marca de más jonrones en una campaña para un jugador de la L.A, que tenía Roger Maris con 61.

“Cuando eres un talento de casa y llega la agencia libre, tienes que encontrar la manera de retenerlo”, dijo el exlanzador CC Sabathia, quien compartió vestuario con Judge entre el 2016 y 2019. “Sabe cuál es su lugar. No hay pitcheo que lo detenga”.

Jeter tuvo un par de negociaciones contractuales con los Yankees. Sin embargo, el campocorto estuvo dispuesto a ceder terreno para quedarse con el club, algo que Judge parece no estar dispuesto a hacer.

“Les dije que no me iba para ningún lado”, mencionó Jeter. “Eso fue lo primero que les dije”.

Jeter, Sabathia y otras leyendas de los Yankees estuvieron presentes en la 26ta cena anual en beneficio de la Fundación Jeter’s Turn 2.

