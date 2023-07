Derecho Penal y sentimientos nobles III

Ya hemos visto que es dable perfectamente la coincidencia plena de un móvil noble o altruista o social con dos causas de justificación como los son la Legítima Defensa de tercero o «de otro« y el Estado de Necesidad justificante en que se actúa a favor de un tercero o «de otro«, pero ¿es dable también la coincidencia de un móvil noble o altruista o social con una causal de inculpabilidad como lo es el Estado de Necesidad inculpable?

Para obtener la respuesta al respecto primero tenemos que tratar y ponderar lo siguiente:

«Ya no se trata de partir de una consideración mecánico–zoológica del hombre delincuente, sino que en el centro de la investigación se ubica la «personalidad moral« del hombre, como individuo que tiene una libertad y dignidad propias que tutelar; los problemas de la acción, de la culpabilidad y de la pena sólo quedan a plena luz cuando se los pone en contacto con los supremos valores morales. ¡El derecho penal es una disciplina que se ha desvinculado de la ética y sólo se comprende dentro de una concepción ética de la vida!«

(Bettiol, Giuseppe: Derecho Penal, Parte General, Editorial TEMIS, Bogotá, 1965, Prólogo a la primera edición, páginas Nos. XVIII y XIX)

El «criterio finalista, propio del actuar humano, criterio que ha permitido –particularmente por obra de Welzel– elevar del ciego mundo de la naturaleza el momento inteligente y vidente de la acción humana, para encuadrarla en las articulaciones de una sicología que sienta las bases para un juicio moral. En consecuencia, desde el punto de vista de los valores y de las exigencias tutelados, el derecho penal está abierto al mundo de la ética, y en relación con las características propias del actuar humano no es posible sepultarlo en la fosa común a todas las categorías puramente causales y naturalistas.

A un derecho penal de fondo naturalista–utilitario es preciso contraponerle un derecho penal finalista–valorativo–ético,…«

(Bettiol, Giuseppe: Derecho Penal, Parte General, Editorial TEMIS, Bogotá, 1965, Prólogo a la segunda edición, página No. XIV)

«…afirmo que el delito está constituido por un hecho del reo y por dos valoraciones del juez (antijuridicidad y culpabilidad);… El delito, como cualquier hecho (jurídico o antijurídico), siempre es fruto de un juicio y, por lo tanto, de una valoración. Y ello no solo respecto de la antijuridicidad y de la culpabilidad, sino también respecto del hecho a que esos juicios se refieren. La comprobación física de que un hecho fue perpetrado nada nos dice en relación con el derecho penal, si ese hecho no se encuadra o no puede encuadrarse dentro de las características de determinado modelo legal, esto es, si no puede ser valorado. Esto es de evidencia elemental. No sólo la antijuridicidad y la culpabilidad, sino también la tipicidad constituyen un juicio de valor.«

(Bettiol, Giuseppe: Derecho Penal, Parte General, Editorial TEMIS, Bogotá, 1965, Prólogo a la cuarta edición, página No. IX)

Hay que retener: «la antijuridicidad y la culpabilidad…constituyen un juicio de valor«, cada una por separado es un juicio de valor, es decir, la antijuridicidad es un juicio de valor y la culpabilidad es otro juicio de valor. Es de conocimiento elemental que el juicio de valor (reproche) que es la antijuridicidad recae sobre el acto y que el juicio de valor (reproche) que es la culpabilidad recae sobre la persona que realiza o comete el acto.

Siendo la culpabilidad un juicio de valor (consistente en un reproche a la persona del agente activo), es obvio que si no es posible ese juicio de valor ( – si no es posible ese reproche a la persona del agente activo) entonces el acto del agente, sea a favor suyo, sea a favor de un tercero o, lo que es lo mismo, «de otro«, es un acto que da lugar a exención de penalidad.

Repito: «si no es posible ese juicio de valor ( – si no es posible ese reproche a la persona del agente activo) entonces el acto del agente, sea a favor suyo, sea a favor de un tercero o, lo que es lo mismo, «de otro«, es un acto que da lugar a exención de penalidad.«

La necesidad de salvar a un tercero o «a otro« o, lo que es lo mismo, la necesidad de salvar a un bien jurídico de un tercero o «de otro« puede darse tanto en el marco del Estado de Necesidad causa de justificación como en el marco del Estado de Necesidad causa de inculpabilidad, pues el Estado de Necesidad puede ser justificante o puede ser inculpable (a este último también se le denomina Estado de Necesidad exculpante), pero en ambos casos hay un Estado de Necesidad marco del acto del agente activo que actúa a favor de un tercero o «de otro«.

Por lo que los factores: 1.- un móvil noble o altruista o social; y 2.- un cuadro de circunstancias que crea la necesidad de actuar frente al mismo pueden coincidir con una alineación plena (aparte de la Legítima Defensa de Tercero o «de otro« y del Estado de Necesidad en que se actúa a favor de un tercero o «de otro«) de la figura jurídica del Estado de Necesidad inculpable o exculpante en que se actúa a favor de un tercero o «de otro«, que, al no estar prevista expresamente por el Código Penal, es por ello una causa de inculpabilidad de naturaleza supra-legal hasta ahora, pero la Doctrina moderna la acepta también como un Estado de Necesidad que exonera de penalidad (tanto al que en un Estado de Necesidad inculpable actúa a favor de sí mismo como) al que dentro del Estado de Necesidad inculpable actúa a favor de un tercero o «de otro«.

El otro, los otros, los demás

El actual Código Penal no prevé expresamente la existencia del Estado de Necesidad ni en su versión o modalidad de causal de justificación ni en su versión o modalidad de causal de inculpabilidad o exculpación, sin embargo, la Doctrina moderna y la jurisprudencia de varios países aceptan esta última y dentro de ella aceptan el Estado de Necesidad inculpable en que se actúa a favor de un tercero o, lo que es lo mismo, en que se actúa a favor o «de otro«.

Dicho Estado de Necesidad en que se actúa a favor de un tercero o «de otro« parece ser otra expresión neta de la coincidencia de: a) un cuadro de circunstancias que crea la necesidad de actuar frente al mismo; con b) un sentimiento noble o altruista o social.

Es decir, ahí se da también, parece ser, el mayor encaje posible entre ambos elementos.

Se es noble, se es altruista, se es sociable cuando se actúa a favor de otro, de otros, de los demás. En ese sentido, al igual que en la Legítima Defensa de Tercero y al igual que en el Estado de Necesidad justificante en que se actúa a favor de un tercero o «de otro«, nos encontramos en el Estado de Necesidad inculpable en que se actúa a favor de un tercero o «de otro« con las mismas cuatro hipótesis básicas, a saber:

1.-El que se convierte en autor de un acto típico penal (crimen o delito) buscando proteger un bien jurídico de un tercero que es familiar o pariente.

2.- El que se convierte en autor de un acto típico penal (crimen o delito) buscando proteger un bien jurídico de un tercero amigo.

3.- El que se convierte en autor de un acto típico penal (crimen o delito) buscando proteger un bien jurídico de un tercero conocido.

4.- El que se convierte en autor de un acto típico penal (crimen o delito) buscando proteger un bien jurídico de un tercero desconocido o de unos terceros desconocidos.

También al igual que en la Legítima Defensa de tercero o «de otro« y al igual que en el Estado de Necesidad justificante en que se actúa a favor de un tercero o «de otro« todo parecería apuntar en la dirección de que esta última de dichas cuatro hipótesis sería la expresión de mayor entrega o desprendimiento, pues se actúa a favor de un tercero desconocido o de unos terceros desconocidos.

Todas estas hipótesis son situaciones que son la expresión un gran espíritu de solidaridad, de un gran sentimiento de solidaridad.

Son los momentos exponentes de ciertas circunstancias los que hacen brotar el sentimiento noble o altruista o social de una persona.

En el caso del Estado de Necesidad inculpable en que se actúa a favor de un tercero o «de otro«, es ante un cuadro específico que el agente actúa, reacciona; es ese cuadro específico el que le lleva, lo impele a cometer el acto que comete sacrificando un bien jurídico de un tercero para salvaguardar un bien jurídico de otro tercero.

Ese cuadro específico crea la necesidad de actuar para impedir.

Son los requisitos del Estado de Necesidad inculpable de quien actúa a favor de un tercero u «otro« en su conjunto los que determinan si la acción del agente es inculpable o no.

También como en la Legítima Defensa de tercero o «de otro« y también como en el Estado de Necesidad justificante en que se actúa a favor de un tercero o «de otro«: el Estado de Necesidad inculpable en que se actúa a favor de un tercero o «de otro« se trata de una situación extrema, de una situación en caliente. El móvil noble, altruista o social aflora ahí, en ese cuadro que crea la necesidad de actuar frente al mismo.

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

