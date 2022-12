Derecho penal de símbolo, los jueces y los discursos políticos

Estando cerca de culminar un año turbulento, uno que se muestra a su final algo deprimido en ciertas materias, a pesar de que muchos se empeñan en mostrarnos realidades que solo ellos viven, y es algo entendible tomando en cuenta de que cada quien ve la realidad desde lo vivido.

A propósito de realidades que no se acercan en nada a la de las grandes mayorías, se observa en estos días una decisión de nuestro congreso, el cual si se le hace un análisis de costo-beneficio nos daríamos cuenta que es una empresa totalmente deficitaria para el Estado, se invierte mucho y se obtiene poco de ella. Esa empresa entre declaración del día de la oración, deporte de los gallos como patrimonio nacional, hasta la declaración que los robos sin uso de violencia y armas son de acción pública.

Debemos tener pendiente que los delitos protegen bienes jurídicos, hasta aquellos más abstractos como la estabilidad financiera del Estado, de manera que son protectores de bienes definidos y desde ese enfoque se elabora su persecución. En el caso del robo que se ejecuta sin que se genere laceración a la integridad física de una persona (sin uso de violencia) no la tentativa de la misma, sino que exista una real laceración a este bien, “ojo” por eso debe existir rastro de la misma. Con este lo que se busca proteger es la integridad física. Lo mismo sucede en el caso del uso de armas visibles u ocultas, lo que se protege con la colocación de dicha agravante es por igual, la integridad, además es preciso agregar el hecho de que, el uso de violencia o armas constituye un elemento que empuja al agredido a ceder ante el robo.

De forma que, cuando estamos ante un robo sin que existan elementos violentos que dejen rastros, ni armas, estamos ante un robo sin agravantes a considerar, de manera que, estamos ante la simple laceración o puesta en peligro del derecho de la propiedad. Es importante entender que, con la protección de los bienes jurídicos, el Estado busca convencer a las personas que no es admisible que se ponga en peligro esos bienes que son necesarios para que se mantenga la paz pública, por lo que obstinarse en la persecución de este delito cuando de la parte agraviada existe un resarcimiento u opera un desinterés por múltiples situaciones, sería desconocer los fines de la persecución penal y entrar en la búsqueda de soluciones donde al final no las hay.

La modificación del Código Procesal Penal en este ámbito se coloca en una limitación total a la persecución penal efectiva por parte de los órganos de investigación, máxime cuando los mismos no dan abasto con los delitos que se presentan en las provincias, sino que cada día hay menos respuesta ante los hechos que nos afectan, debido a que todos los recursos económicos y humanos, se concentran en esta administración a la mal llamada “lucha contra la corrupción”, sin que se priorice la persecución de los delitos del día a día, robos agravados, homicidios, delitos electrónicos, para muestra un botón, a meses del sicariato cometido contra el abogado Basilio Guzmán en Santiago, todavía no existe respuesta.

Se presenta al Derecho Penal como solución ante problemas que no se resuelven con persecución, sino con prevención; colocando a la norma con un fin que en la realidad concreta es de imposible realización, es decir, se crea una expectativa imposible cumplimiento. Para lo antes dicho, múltiples autores lo denominan a este fenómeno: “Derecho Penal de símbolo o simbólico”, donde se presentan el uso de herramientas discursivas con el interés de manipular a las mayorías, presentando todo con el uso de hipérboles: “BLINDADO” “ENORMES CASOS” “OPERACIONES”, donde lo que se busca más que el fondo, la forma y buscando las emociones de las personas, desconectando su capacidad de razonamiento y colocándolos en seguir una tendencia. Algo como esto hicieron los congresistas, votaron una ley que no resiste un simple análisis de eficiencia y que simplemente se coloca como herramienta discursiva, colocando en el ideario de las personas que con esa norma se acabaran los robos realmente graves y que la persecución y el “TRANQUENLO” es la solución.

De forma que, presentar una ley que no protege mas allá de lo que la ley existente protege, como los robos sin violencia y sin armas, o por otro lado querer mostrar la prisión preventiva como un fin en sí mismo, desconociendo su propio fin, y en consecuencia colocándole uno inexistente, todo esto enfocando un discurso de rechazo y segmentación es ver al Derecho Penal como un símbolo.

Zaffaroni presenta en un opúsculo el análisis de las penas ilícitas, donde realiza una ponderación de como el Estado con el uso de la norma convierte actos en penas que se convierten en ilícitas a pesar de tener su amparo en la norma, pero las mismas se constituyen con la desviación de los fines de las mismas. Un elemento característico de las penas ilícitas lo son el aumento de los presos preventivos y el uso de la misma como fin procesal, lo que ha devenido en que el simple hecho de que se otorgue un cese, que es obligatorio por la norma procesal penal dominicana, lleve a ataques mediáticos empujados por los órganos de persecución, donde hasta congresistas opinan sobre decisiones judiciales, desconociendo estos mismos las propias leyes que ellos votan y que juran respetar, pero peor aun desconociendo el principio de separación de poderes.

El Estado de las cárceles no se aborda sino el “TRANQUENLO”, los centros de corrección cada día se degradan más, muertes a lo interno de los mismos por lucha de controles, celulares a lo interno, sustancias y lo único que procuran los procuradores, es que el Estado los libre de ese problema pasando la administración a un Ministerio de justicia, cuando ellos al igual que los jueces han sido corresponsables de la sobrepoblación carcelaria y lo presentan como ganancia, en vez de preocuparles las estadísticas. Todo esto es ilícito dentro de la administración de justicia, porque el Derecho Penal debe ser limite y no ser tractor que acaba con las pocas garantías existentes.

Dentro de esos símbolos y esas penas ilícitas se presentan discursos como aquellos que de manera muy ligera expresan que tenemos leyes muy garantistas, más parece que las mismas se han quedado como símbolos, porque vemos que se presenta como solución todavía los intercambios de disparos, sin que exista consecuencia de parte del Estado, se extiende la prisión preventiva como fin y cuando se concede el cese se hace sobre la base de un disfraz, siendo este la colocación de garantías económicas con sumas exorbitantes, las cuales son prohibidas de manera expresa por la norma. Las garantías procesales no deben ser presentadas como muchas, debemos propugnar por más y más, hasta que las tantas lleven a que se apliquen realmente, porque muchas veces estamos huérfanos de ellas y nos arropan el uso de las penas ilícitas.

Estamos viviendo un momento interesante de la justicia penal, si podríamos utilizar la palabra “interesante” para mofarnos de ella, por un lado quien persigue quiere que su juzgamiento previo sea homologado sin cuestionamiento, para eso se valen de “acuerdos” los cuales se realizan sin que nadie entienda los criterios sobre los cuales se arriban, la filtración de datos y documentos para evitar que las personas escuchen los argumentos de defensa, es decir, acaban con la imagen de los imputados; más ahora arribamos al uso de una vieja práctica, la cual no ha dejado de utilizarse, sino que a veces es más y otras menos, hablamos de lo mismo que operó en contra de la actual procuradora, a la sazón jueza de la Suprema Corte de Justicia, acabar con la imagen de los jueces cuando no nos dan un fallo favorable. La justicia penal está siendo usada como un concurso de popularidad por unos pocos, llegando al sacrilegio de los encuestadores y quienes los promueven desde sus oídos a colocarlos en las encuestas para medir su “popularidad”, no lo que debería medirse en quien ejerce una función pública, la eficiencia en la administración de una institución que se erigió para enfrentar múltiples factores en la sociedad, en todos los municipios y provincias, no solo la corrupción de manera coyuntural.

Por Shesnel Calcaño

