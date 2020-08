Depresión tropical número 11 se forma en el Atlántico

EL NUEVO DIARIO,SANTO DOMINGO .-El Centro Nacional de Huracanes informó este marte que se formó la depresión tropical número 11, la cual pudiera convertirse en tormenta tropical.

De acuerdo con el primer boletín emitido por el NHC, los vientos sostenidos son ahora de 55 km/h (35 m/h), aunque en ocasiones las ráfagas son más fuertes.

De momento no hay advertencias costeras activadas.

El sistema se mueve hacia el oeste a una velocidad de 26 km/h (16 m/h). En el cono de trayectoria que ya ha trazado el observatorio estadounidense se muestra cómo enfila hacia las Antillas Menores.

El NHC pronostica un movimiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad de avance similar, que comenzará el miércoles por la noche y continuará durante el resto de la semana.

También se prevé algún fortalecimiento durante las próximas 48 horas, por lo que la depresión podría convertirse en tormenta tropical este miércoles por la noche o el jueves, según el cono.

Si esto sucede, el sistema será la tormenta tropical Josephine, de acuerdo con la lista por orden alfabético del NHC.

Este año ya se formaron las tormentas tropicales Arthur y Bertha, ambas antes del inicio oficial de la temporada ciclónica, que comienza el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre.

Después siguieron Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo y Hanna, esta última el primer huracán de este año en el Atlántico, que tocó tierra en Texas el sábado 25 de julio.

La semana pasada Isaías tocó tierra como huracán en Bahamas y luego bordeó y tocó como tormenta la costa este de EE.UU., causando al memos cinco muertes y daños económico.

La semana pasada la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos indicó que la temporada de huracanes 2020 en el Atlántico 2020 puede hacer historia con 25 tormentas con nombre, de las cuales ya han ocurrido 9.

Se trata de la primera vez que la NOAA proyecta la ocurrencia de hasta 25 tormentas con nombre, rompiendo el récord de 21 del fatídico 2005, recordado por los huracanes Katrina y Wilma, dos de las siete tormentas nombradas que tocaron tierra en Estados Unidos.

La agencia federal, que cada agosto actualiza su pronóstico, reiteró el jueves pasado e la temporada ciclónica en el Atlántico podría ser “extremadamente activa”, con hasta 11 huracanes, de los cuales hasta 6 podrían ser muy poderosos.

Aug 11, 5 pm AST: Tropical Depression Eleven has formed this afternoon, and it could be near or north of the Leeward Islands this weekend. https://t.co/sYVOB2YIY8 has the full latest advisory. pic.twitter.com/zI1w8anLSo

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 11, 2020