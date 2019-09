(VIDEO) Depositan querella contra fiscales que suscribieron acuerdo que liberó expareja de Anibel González

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los juristas José Miguel Vásquez García y Miguel Ureña Hernández, abogados de la familia de Anibel González, depositaron este jueves ante la Procuraduría General de la República una querella en contra de los fiscales que suscribieron un acuerdo con Yasmil Oscar Fernández, quien mató a la joven y luego se suicidó. Los abogados presentaron la querella contra los fiscales Margarita Hernández Morales y Pedro Núñez Jiménez. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do