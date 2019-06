Depositan ante TC solicitud medida cautelar que busca  impedir modificación constitucional pro reelección

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-República Dominicana.- El abogado constitucionalista Carlos Mesa depositó en el Tribunal Constitucional(TC) una solicitud de medida cautelar que trata de impedir que el Congreso Nacional convoque a la Asamblea Nacional Revisora para introducir una modificación constitucional que posibilite la reelección del actual presidente de la República, Danilo Medina.

“Con la solicitud que fue depositada en el TC el 17 de junio se busca que el TC ordene al Congreso Nacional, la suspensión del sometimiento de una posible convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora para que no se introduzca ningún proyecto de ley que declare la necesidad de la reforma a la Constitución, hasta tanto esa Alta Corte, conozca sobre la acción principal interpuesta por nosotros, el 28 de mayo de este año”, precisó el destacado jurista.

Mesa dijo que con esa medida el TC deberá proteger la acción principal sometida por él, como en efecto lo ha hecho al notificar al Congreso sobre la solicitud de la medida precautoria o cautelar.

Indicó que ya el Congreso está advertido que no podrá convocar a la Asamblea Nacional Revisora para conocer cualquier proyecto de ley que declare la necesidad de la reforma a la Constitución.

Carlos Mesa, quien depositó una Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa ante el TC, sostuvo que la misma sentará un precedente en la historia del país, ya que ha sido la primera vez que se apodera a ese Tribunal de un procedimiento de esa naturaleza.

En la reforma del 2010 se les dio una orden constitucional al Congreso para la elaboración de una serie de leyes y mandato para la elaboración de dos institutos jurídicos, que son el Referendo Consultivo y Referendo Aprobatorio, los cuales están también plasmados dentro de los mecanismos de reforma constitucional que se encuentran en el capítulo 14 de la Constitución”, aseguró entre otras cosas.

Sin embargo, señaló que ya han pasado casi 10 años y el Congreso no ha elaborado esas dos leyes, y por el contrario lo que ha hecho es reservarse ese mandato, por lo que ha caído en inconstitucionalidad por omisión, al no darle creación a esas leyes dotándolas de vida jurídica.

Acotó que para modificar la Constitución se tiene que utilizar el artículo 210 de la Carta Magna, que es quien le da el mandato al Congreso para elaborar esas leyes del Referendo.

Recordó que en el artículo 272 está la forma de cómo debe ser modificada la Constitución y subrayó ese artículo que tiene que ver con el referendo está plasmado dentro de los mecanismos de reformas a la Constitución, por lo que entiende que si hay algún párrafo en la Constitución es porque es necesario y esencial, no relleno.

Enfatizó que si se produjera una reforma la Constitucional la misma tendría que pasar por un filtro consultivo como fue la reforma del 2010, para lo cual fueron consultados todos los sectores de la vida nacional aportando sus criterios para tales fines, lo que produjo que esa reforma trajera como resultado la incorporación del sistema más avanzado de la región.

“Nosotros con esa reforma del 2010, nos colocamos como un referente mundial porque incorporamos una series de figuras a esa legislación que otras naciones no la tenían”, puntualizó el experto constitucionalista.

Acentuó que ya no hay tiempo para modificar la Constitución al antojo de una persona, ya que no tiene ningún tipo de asidero jurídico, porque el pueblo ha dicho en reiteradas ocasiones que no quiere que se modifique o que se toque para beneficiar a un individuo.

“Si se fuera a modificar la Constitución es necesario que se haga un Referendo Consultivo, dándoles la oportunidad al pueblo para que se exprese con un SI o un NO “, destacó.

