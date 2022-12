Deportistas manifiestan pesar por fallecimiento de Pelé

“Día muy triste para el fútbol. Se nos va un mito de este deporte. Admirado y querido. Descanse en paz Pelé”, escribió el campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

Nadal: “Hoy es un día triste para el mundo del deporte”

El tenista español Rafael Nadal, ganador de veintidós títulos de Grand Slam, se sumó a las muestras de dolor por la muerte del futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, que falleció este jueves a los 82 años en Sao Paulo.

“Hoy se vuelve a ir un grande del deporte mundial. Un día triste para el mundo del fútbol, para el mundo del deporte. Su legado siempre quedará”, señaló Nadal en un mensaje difundido a través de las redes sociales.

“No le vi jugar, no tuve esa suerte, pero siempre me enseñaron y me dijeron que fue el Rey del fútbol”, concluyó el tenista español.