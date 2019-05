Deportistas embarazadas derrotan a Nike en batalla de salarios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Las palabras de Alysia Montaño en The New York Times fueron contundentes: “Nike invita a soñar a sus atletas… hasta que se embarazan”. Así se titula la dura columna de opinión en el que la deportista olímpica denuncia a la compañía por promover unos ideales en su publicidad del Día de la Madre pero abandonar a las deportistas al momento de formar una familia.

Un dato no menor que menciona Montaño es que los cuatro ejecutivos de Nike que negocian los contratos de atletismo profesional, son hombres.

De todas maneras, la violenta reacción a la denuncia obligó al gigante de las zapatillas a replantearse sus políticas, y el pasado viernes anunció que está agregando lenguaje a los nuevos contratos para proteger el salario de las atletas durante el embarazo.

Anteriormente, los acuerdos le otorgaban a Nike el derecho a reducir o congelar la paga si las corredores no cumplían con los umbrales de rendimiento por cualquier motivo, incluidos el periodo de gestación o el postparto.

Montaño, de 33 años, confiesa la difícil situación que vivió durante sus dos embarazos en el punto álgido de su carrera: debió dejar las pistas para formar una familia y Nike optó por congelar su salario y dejar de pagarle.

La deportista reconoce que esta es una práctica más habitual de lo que parece. Incluso, luego de que Nike le diera la espalda, firmó contrato con la marca Asics, pero la situación no fue diferente. “Tuve a mi hija y cuando me estaba recuperando del embarazo amenazaron con dejar de pagarme”, reveló.

Anuncios

Relacionado