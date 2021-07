Deportistas del Mirador Sur resaltan mejoramiento en la seguridad de la zona

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El parque Mirador Sur ha sido por años el lugar por excelencia utilizado por corredores, ciclistas, atletas y amantes a la recreación que encuentran en esta área un espacio para ideal para ejercitarse.

Meses atrás, el Mirador Sur se convirtió en la boca del lobo: un lugar donde los atracos y la inseguridad empañaban la zona. Ahora el panorama es distinto. Los deportistas que asisten regularmente a este parque fueron consultados por El Nuevo Diario y resaltaron el mejoramiento de la seguridad en comparación con el asedio delincuencial de meses atrás.

Virgilio De la Rosa, un atleta que utiliza el Mirador Sur para ejecutar sus rutinas, manifestó que el lugar se ha transformado en el sitio ideal para montar bicicleta, correr y recrearse. Narra que asiste diario a las 6:00 a.m. y que, por tanto, puede constatar una mejoría significativa en la zona.

De su lado, un atleta que se identificó como “Jackie Chan” también resaltó el mejoramiento en el Mirador Sur al decir que los agentes de seguridad “están haciendo su trabajo” y que “todo ha mejorado bastante en comparación con meses anteriores”.

Martínez Gervacio (El Jackie Chan) acude al parque desde el año 1970 y destacó que en los tiempos actuales, el espacio ha perfeccionado en gran manera su seguridad.

Ruben Doñé, otro deportista asiduo en el Mirador Sur, manifestó que anteriormente “correr en el parque era poner tu vida en peligro”, pero agregó que eso ha mejorado y que los atletas se sienten más seguros en el sitio.

Por su parte, Ana Encarnación dijo que en el parque “se está evolucionando” en materia de seguridad ya que, como explicó, la seguridad ha implementado nuevas herramientas para salvaguardar a los ciudadanos que allí asisten.

Reinys Doñé narró a El Nuevo Diario que en otros tiempos los atletas se ejercitaban con un constante temor, aunque entrenaran en grupos o equipos, ya que el lugar estaba desolado y sin ninguna vigilancia. Pero ahora, como contó, la seguridad está apostada en cada extremo del Mirador Sur, lo que permite más confianza en los deportistas.

Sin embargo, la situación puede mejorar aún más. Así lo explicó el corredor Luis Rodríguez al quejarse de que los agentes de seguridad llegan al Mirador Sur a las 5:00 a.m., pero algunos deportistas llegan al parque a partir de las 4:00 a.m. y, por tanto, no tienen quien los vigile.

