Deportistas de Herrera piden al gobierno construcción de un play y un complejo deportivo

EL NUEVO DIARIO, EL CAFÉ, HERRERA.-Para los jóvenes beisbolistas y comunitarios de esta localidad, contar con un complejo deportivo en óptimas condiciones, es su sueño para poder desarrollar sus facultades.

En tal sentido, claman a las autoridades acudir en su auxilio y dotarlos de un play y una instalación deportiva donde los niños y jóvenes deportistas puedan realizar sus prácticas deportivas.

Wellington Hernández, presidente de la Academia Deportiva Los Hernández y entrenador Ángel David Garó, quienes dirigen los entrenamientos de los jóvenes beisbolistas, aseguran que han tocado muchas puertas y hasta el momento la comunidad deportiva no ha recibido respuesta de las autoridades.

Sostienen que el único que ha mostrado interés en ayudarlos, es el licenciado Ángel de la Cruz, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, quien envió los ingenieros de esa institución a realizar un levantamiento en esos terrenos hace varios meses, pero que, sin embargo, no se ha avanzado más allá.

“No hemos podido contar con una mano amiga para levantar un complejo deportivo aquí en el café y tener un estadio de béisbol con todas las condiciones requeridas para que los niños y jóvenes no tengan que trasladarse a otro lugar”, explicó Wellington, quien no obstante expresó que albergan mucha esperanza en Ángel de la Cruz.

“Le pedimos al señor Ángel de la Cruz que venga en nuestro auxilio. Que la juventud de aquí de El Café y toda nuestra comunidad se lo agradecerá. Ya que él envió a los ingenieros a medir, que pasen a la segunda etapa y vengan a construir el estadio que lo necesitamos”, dijo Wellington.

De su lado, Garó, quien lleva más de 20 años dirigiendo las prácticas de béisbol, declaró que carecen de todo lo indispensable para poder realizar un trabajo con altura y evitar que los jóvenes se pierdan en las calles, por lo que se hace urgente que las autoridades se acerquen a la comunidad.,

Sabemos que el presidente Luis Abinader tiene las mejores intenciones de ayudar a los jóvenes por lo que le pedimos a él y a las autoridades deportivas que vengan en nuestro auxilio», sostuvo.

Imparten charlas

El profesor Juan Valdez Mena, el papá de los deportes de los kilómetros y el periodista Félix Melo, impartieron la charla “Impacto del Deporte en los Jóvenes” a los beisbolistas del sector El Café.

“Yo he tenido muchos logros, incluyendo una calle con mi nombre y a los 16 años fundé la Liga Mota Valdez, fui quien formó a Adrian Beltré, sin embargo, eso no me llena. Me recogija más poder orientarlos a ustedes para que sean mejores hombres mañana, sino en el deporte, como buenos ciudadanos”, exclamó Juan Valdez, presidente Ad-vitam de la Asociación Nacional de Ligas y clubes (Asonaliclu) y secretario general de la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes).

Relacionado