Deportista Jesús Álvarez Riesco entra al mundo del entretenimiento

El jugador de fútbol profesional ahora se dedica a la organización de eventos VIP en Manhattan

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK. – El jugador de soccer español, Jesús Álvarez Riesco, da un giro a su vida profesional, convirtiéndose en emprendedor con la empresa “1990 Group” en la ciudad de New York, donde organiza eventos importantes ,en los lugares más exclusivos de Manhattan para celebridades y marcas de todas partes del mundo.

Jesús Álvarez cuenta que después de sus cuatro años de college soccer jugando en la NCAA, varios equipos profesionales le contactaron, entre ellos el NY Cosmos, no lo pensó ni un minuto ya que que en esos momentos estaba jugando uno de sus ídolos de infancia, el ex capitán del Real Madrid y de la selección española Raúl González.

“Mi último contrato como profesional fue en el 2021 en un equipo la NISA soccer league, donde jugué seis meses. Ya que por el tema del COVID el mundo de los eventos estaba parado, no fue fácil tomar la decisión de retirarme del soccer profesional para dedicarme 100% al mundo de los eventos, pero tras 3 años en el NY Cosmos y al no contar con muchos minutos y no tener un salario muy elevado, decidí dejar de jugar y emprender en esta área , creando junto a mis amigos (Ricardo y Daniel) la empresa 1990 group, de organización de eventos y la verdad no me arrepiento, me apasiona mucho lo que hago” expresó Jesús Álvarez Riesco.

Álvarez comentó que desde pequeño, siempre le gustó el tema de la hospitalidad y los eventos y muy pronto estando en New York se dio cuenta que eso era a lo que se quería dedicar .Su sueño es tener una cadena de restaurantes , nightclubs , lounge , beach club por todo el mundo juntos a sus partners de 1990 group.

“De esto me apasiona todo, me gusta el trabajo que hago, pero lo que más ilusión me hace que personas que cuando era pequeño eran mis ídolos y lo seguías ahora me llaman para que les ayude con sus reservas y organizar todo tipo de eventos”, destacó.

El ex jugador de Soccer trabaja constantemente con grandes figuras como Nicky Jam, Alfa, Jbalvin, Jowel&Randy, Oscar Casas, Marko, Ronaldo, varios jugadores del Real Madrid, Kyrios y políticos, la Reina Sofía de España y el actual presidente del gobierno español Pedro Sánchez.

