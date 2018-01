Ex secretario deplora se necesite visita sorpresa para destinar presupuesto Agricultura

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ex secretario de Agricultura Víctor Hugo Hernández deploró este martes el “por qué para darle un peso al sector agropecuario hay que hacer una visita sorpresa” del presidente Danilo Medina.

“Por qué usted no puede destinar un porcentaje del Presupuesto Nacional para el sector agropecuario, por qué no puede definir una política pública clara hacia ese sector, que no amerite de una acción politiquera del jefe de Estado en el sector. Eso es burlarse de la realidad y de la necesidad de los campesinos”, dijo Hernández.

Indicó que “usted regalarle una mano de pilón a una mujer para majar café ¿Eso resuelve el problema de la producción cafetalera? En cambio no hay producción de café en el campo”.

Señaló que el 75% del café que consumen los dominicanos se trae de Vietnam, además de que no hay producción de ajo, ni de habichuelas, “todo se importa, entonces de que política agropecuaria me está hablando y de que éxito agropecuario”.

