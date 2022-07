Departamento de Transporte de NY impulsará empresas minorías a obtener contratos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El alcalde neoyorkino Eric Adams ha instruido al Departamento de Transporte de la Ciudad (DOT), que dirige el dominicano Ydanis Rodríguez, a diversificar la agencia de transportación en todas las áreas, incluyendo el acceso a contratos.

Para tales fines, Rodríguez sostendrá un gran encuentro en su oficina ubicada en el 55 de la calle Water, Down Town-Manhattan, que se llamará “Haciendo Negocios con DOT” (Doing Business with DOT), a partir de las 9:00 de la mañana de este lunes.

El objetivo del mismo es ayudar empresas propiedad de mujeres y minorías a obtener contratos en una de las agencias que maneja el mayor presupuesto de la Gran Manzana, como es el DOT.

“Tenemos un compromiso de fomentar una mayor diversidad en la administración pública de la ciudad para cumplir con la visión del alcalde Adam, porque NYC es su gente y todos deben tener la oportunidad de obtener contratos y prosperar para que la Metrópoli se recupere definitivamente de los estragos económicos generados por la pandemia”, sostiene Rodríguez.

En el acto, el DOT tendrá todo su liderazgo compartiendo con los diferentes contratistas que buscan oportunidades, y otras agencias de la Ciudad darán el soporte a las pequeñas empresas que todavía no han podido certificarse como empresas de minorías y así puedan acceder a las oportunidades de contrato que brindan las autoridades neoyorkinas a las empresas registradas como de minorías “Women-owned Business Enterprises” (M/WBE).

La actividad a realizar ha sido aplaudida por propietarios de agencias de diferentes etnias, entre ellos dominicanos, establecidos en los cinco condados.

