Denuncian supuesta amenaza de esposa del ministro de Medio Ambiente contra Karina Larrauri

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de que la comunicadora Karina Larrauri publicara a través de sus redes sociales un posteo en contra del permiso que el ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez Ángel Estévez, otorgó a la empresa Globalia para la construcción de un hotel en el área de del Parque Nacional Cotubanamá, la esposa de éste Milagros de Estévez, le respondió con un comentario que aparentaría ser amenazante.

En el mismo, Milagros de Estévez citó a la comunicadora Karina Larrauri a encontrarse en un lugar y que eligiera una persona que la defendiera, puesta ella tiene la de ella.

“Señora, me gustaría que nos juntáramos y nos veamos frente a frente, mirándonos a los ojos, elija la persona que usted quiere que la defienda, que yo tengo la mía, ponga usted el día, la hora y el lugar”, escribió la esposa del ministro de Medio Ambiente.

El perfil de Instagram desde el cual se posteó este mensaje fue eliminando poco después de haber escrito el comentario.

Ante este comentario la comunicadora volvió a escribir un posteo bajo el título “no detengamos la lucha” en cual denunció que han intentado intimidarla

“A los que me han preguntado les digo que sí, es cierto, trataron de intimidarme. A los que me están apoyando, gracias por lo que hacen, no por mi sino por nuestra democracia. Pero a unos y a otros les digo que no perdamos nuestro enfoque, lo verdaderamente importante es proteger nuestro país, nuestros bosques, nuestro patrimonio. Este es el momento para hacerlo antes de que la apatía nos quite hasta el derecho de vivir” escribió.

La locutora del programa “12y2” ha recibió miles de comentarios de apoyo de sus seguidores y personalidades del medio, comunicadores como Sergio Carlos y los presentadores del programa El Show del Medio Día también se solidarizaron con la comunicadora.

Cotubanamá

La pasada semana el presidente de la República, Danilo Medina, ordenó al Ministerio de Medio Ambiente a que suspenda el permiso dado para la construcción del proyecto hotelero Leaf Bayahibe, tras la denuncia de que ocupaba área del Parque Nacional Cotubanamá (antes Parque del Este).

Anuncios

Relacionado