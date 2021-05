Denuncian secuestro del listado de miembros del CDP filiar Nueva York

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. -La aspirante a la secretaría general del Colegio Dominicano de Periodistas, filiar Nueva York, Dajelis Rodríguez, denunció este martes que supuestamente fue secuestrado el listado de los miembros del CDP de esa seccional.

Rodríguez dijo que le solicitó “hace tiempo a Erasmo Chalas el listado de miembros del colegio y a la fecha no me la ha enviado, lo que entiendo es un secuestro”.

Tras la denuncia de Rodríguez, fue contactado vía WhatsApp el secretario del CDP, Erasmo Chalas, quien al mencionar a una tercera persona aseguró que el alegado secuestro es falso.

“Con todo el cariño que te tengo, aquí no ha habido una gestión más democrática que la mía, no hay tal secuestro, no te lleve de Zenith. A mí me llamó Dajelis y le dije que le iba a dar el listado”, expresó.

Explicó que él le da del listado asegurando que “no tengo problemas, pero no soy un vago soy un hombre ocupado, le preparé el paquete a la que está aspirando. No hago nada con entregarle eso a Zenith, ella no es aspirante a nada, no hay tal secuestro”.