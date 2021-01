Denuncian sabotaje en aprobación de modificación ley sobre desarrollo fronterizo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Comité de Apoyo en Santiago Rodríguez a la Ley 28- 01, que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo junto a varias organizaciones representativas de la frontera, levantaron este martes su voz de protesta en contra del proyecto de modificación a esa legislación, que ya fue aprobada en dos lecturas consecutivas por los diputados, por considerar que de ser promulgada así, lesionaría de manera severa a las empresas que operan bajo ese amparo.

En ese sentido, la nutrida delegación de hombres y mujeres, denunciaron que se trata de una trama que busca sabotear el Proyecto de fomento la inversión y la generación de empleos de Ley 28-01, que crea Zonas Francas en la frontera, razón por la cual, pancartas en manos, llegaron hasta el Palacio Nacional y luego al Congreso Nacional, para exigir al presidente Luis Abinader y a los congresistas que devuelvan y revisen cuanto antes la pieza legislativa.

“Los pueblos fronterizos, incluida la provincia Santiago Rodríguez, rechazan categóricamente las modificaciones presentadas y aprobadas en primera y segunda lectura en la cámara de diputados el pasado 30 de diciembre 2020, en donde se estrangula las empresas que están operando y niega la oportunidad a nuevas empresas que quieran instalarse amparadas en los beneficios que la Ley otorga hasta este momento”, dijeron los comisionados.

Dijeron que en la actualidad Santiago Rodríguez cuenta con 14 empresas acogidas a la Ley 28- 01, dando esto sustento a más de tres mil familias de manera directa, logrando cambiar la vida, para bien de los lugareños.

El Comité de Apoyo a la ley 28-01 recordó que sabiendo que de la Ley 28- 01 perimen sus exenciones para la zona, el 1 de febrero 2021, nos vemos en la obligación una vez más, de levantar la voz de los fronterizos a favor de que el desarrollo industrial permanezca y siga llegando a las provincias: Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y Pedernales y que además de ampliar el periodo de vigencia de los incentivos, se amplíen los años de su vigencia en favor de los deprimidos pueblos de la frontera.

“No se entiende que legisladores fronterizos se hayan prestado para mutilar la ley en detrimento de su propio pueblo. Por ejemplo, de artículos claves con el #4, que limita el espacio de venta y operatividad de las empresas, en donde reza: “el disfrute de la exención de impuestos sobre las operaciones o actividades que realicen exclusivamente en las provincias previstas en el artículo 3 de la presente ley”. Queen su numeral #5: “Cincuenta por ciento del ITBIS para la adquisición de insumos y materia prima utilizados en la producción de bienes no exentos del ITBIS conforme a la legislación tributaria vigente”, cuando en la Ley se contempla una exención del 100%. O en el artículo 8, en donde se contempla todo lo relacionado con el Consejo de Coordinación, se lea en el numeral 7: “El director ejecutivo de la Oficina Técnica del Consejo de Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCZEDF), quien fungirá como secretario. con voz, pero sin voto” quitándole a los fronterizos la oportunidad de apelar con su voto a cambios de decisiones en beneficio de mejorar sus condiciones de vida. Quitándole a los fronterizos la oportunidad de apelar con su voto a cambios de decisiones en beneficio de mejorar sus condiciones de vida”, señalaron.

Los integrantes del Comité de Apoyo en Santiago Rodríguez a la Ley 28-01, dijeron que, para ellos, estas modificaciones es algo tan lamentable como inconcebible porque carecen del espíritu de desarrollo y asfixian, e incluso cercenan, los beneficios constitucionales de la aún vigente Ley; la cual ha elevado la calidad de vida de nuestra población.

Advirtieron que no están dispuestos a perder lo que les ha costado tanto. No permitiéremos que se mutile el avance y desarrollo que tiene la provincia Santiago Rodríguez y que tenemos seguridad que es el sentir de todas las provincias fronterizas, que tienen empresas acogidas a la Ley. Invitamos a los ciudadanos fronterizos a levantar su voz, en todos los escenarios que les sea posible para que los incentivos de esta ley, no mueran y con ellos el avance y desarrollo de su gente.