Denuncian reclamo de más 700 km² de Sierra Bahoruco como propiedad privada

El ambientalista Luis Carvajal Núñez. (Fuente externa)

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ambientalista Luis Carvajal Núñez denunció este miércoles que más de 700 kilómetros cuadrados de la Sierra de Bahoruco están siendo reclamados como propiedad privada, con el fin de obligar al Estado con indemnizar a los supuestos dueños, situación que según aseguró, el Ministerio de Medio Ambiente ha estado manejando de manera secreta.

Según una nota de prensa de la participación del ambientalista en el programa “Revista Dominical Dejando Huellas”, que trasmite QuisqueyaFM por Onorio Montás, el hecho fue denunciado en una convocatoria por la “Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas”.

“Se trata de que una ración comercial, DC International SRL, ha puesto una demanda en justiprecio al Estado dominicano, alegando la propiedad de más de dos terceras partes del parque nacional Sierra de Bahoruco. Este es el parque más grande de la República Dominicana. Tiene más de 1100 km² y una gran parte de este parque sigue siendo territorio virgen, bosque primario”, explicó.

El entrevistado se refirió también al proceso de protección que se ha llevado a cabo a lo largo del tiempo con este parque, indicando que desde el siglo pasado han ocurrido intentos por reclamar su propiedad. En este sentido, se refirió a otras disquisiciones judiciales respecto a este tema, las cuales datan de la década del cuarenta.

“Es importante recordar, que además de la decisión del primer Consejo de Estado, que fue aquel gobierno de transferencia luego de la muerte de Trujillo, emitió muchas decisiones y entre ellas estaba la proclamación del parque como reserva forestal. Después de la muerte de Trujillo, la explotación maderera de Danilo Trujillo y Luperón Flores entraron en receso luego de una decisión oral del dictador y quedaron con los deseos algunos de sus sucesores de reivindicar espacios como de su propiedad. “Luego de eso, no había habido ningún tipo de papelitos ni reclamos, hasta ahora”, todo se esclareció.

Carvajal Núñez aludió también que estos terrenos entran en la categoría de “comuneros”, aspecto que los exime de cualquier registro de título de propiedad, incluso para el propio Estado, por lo que constituyen terrenos al servicio de la nación.

“El mecanismo que se está utilizando no es novedoso: el mismo actor que está reclamando ahora lo reclamó en el 2009, en el antiguo Parque Nacional del Este y logró incluso unas ganancias de causa inicialmente, pero luego la Corte Suprema anuló esto sobre la base de que los documentos presentados no cumplían con los requisitos y los títulos eran ilegítimos. Estas personas debieron haber sido investigados y sometidos por la ley” y no se hizo, aseveró.

Con relación al caso del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, Carvajal Núñez dijo que el monto de los reclamos hechos por el demandante, asciende en su total a más de cien mil millones de pesos y que no obstante, existe una apelación en curso porque los que reclaman entienden que 40 pesos por m² es un precio bajo.

Asimismo, indicó que varias instancias del país están involucradas en el caso, tales como el Ministerio de Medio Ambiente, la Procuraduría y la propia Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, todas con vistas a realizar investigaciones pertinentes para presentar en los juicios que se celebrarán este mes de enero. Al respecto, el entrevistado señaló que un hecho de esta magnitud no debió estar en la sombra por tanto tiempo y aseguró que si la sociedad dominicana hubiera estado al tanto de lo que ocurre desde el primer momento, tal vez no hubiera tenido lugar ni siquiera la primera sentencia del 15 de febrero del año pasado.

De igual forma, el entrevistado enumeró algunos de los puntos esenciales, a forma de solicitud, que pide la Coalición con relación a este fenómeno ante la Corte Suprema de Justicia.

“Primero, que se investigue cómo alguien pudo adquirir un título de un área que tiene una prohibición registral obligatoria; segundo, cómo es posible que un tribunal admita documentos que no son suficientes para llevar a cabo un caso de este tipo; tercero, cómo un tribunal ordena un levantamiento que no se completa y toma una decisión contradiciéndose consigo mismo”, destacó Carvajal Núñez.

El miembro de la Coalición destacó también, que uno de los problemas fundamentales respecto a este tema es que el Tribunal Superior de Tierras y el Sistema de Registro de Títulos, cierre las puertas a títulos que no son admisibles por ley, ya que en un área declarada de utilidad pública los terrenos son imprescriptibles.

En suma, el entrevistado alertó sobre lo verdaderamente alarmante de este caso: el hecho de que si se hace efectiva esta forma de reclamo de tierras, vendrán muchísimas más sentencias de igual naturaleza, ya que existen alrededor de 60 casos similares al de Bahoruco en el país.

