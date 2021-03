Denuncian personas que no laboran en sector salud y jóvenes ya han recibido vacuna contra COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A través de las redes sociales, varios ciudadanos han denunciado que personas que no trabajan en el sector salud y no tienen más de 65 años, han recibido la vacuna del coronavirus.

Uno de los que ha usado las redes sociales para denunciar esta situación es el comunicador Milton Cordero (Lechuga).

“Estoy viendo gente joven que no es del servicio de salud y mucho menos tienen 70 años vanagloriándose en las redes que se vacunaron, o to toro o to vaca, respetemos el orden carajo que yo al igual que ustedes me quiero vacunar”, sostuvo el comunicador en esa red social.

Asimismo, una ciudadana denunció que las compañeras de universidad, no identificada, de su hija, las cuales tienen unos 20 años ya se han vacunado, presuntamente porque sus padres “hicieron la diligencia”.

En tanto que Nolberto Batista, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana denunció que un joven “de Imbert, Puerto Plata pregona a los 4 vientos se puso la vacuna, lo peor, dice con orgullo que se acaba de vacunar solo porque él le maneja la relaciones públicas al presidente del PRM en Imbert”.

Otros han denunciado tambien la desorganización en el proceso.

Este lunes inició la Fase 1 C, en la cual está contemplado la vacunación a personas mayores de 70 años y docentes de los grados inicial y primaria.

Estoy viendo gente joven que no es del servicio de salud y mucho menos tienen 70 años vanagloriándose en las redes que se vacunaron, o to toro o to vaca, respetemos el orden carajo que yo al igual que ustedes me quiero vacunar. #vacunaterd — Milton Cordero (@lechugacordero) March 1, 2021

Este joven de Imbert, Puerto Plata pregona a los 4 vientos se puso la vacuna, lo peor, dice con orgullo que se acaba de vacunar solo porque él le maneja la relaciones pública al presidente del PRM en Imbert. Como éste ya hay cientos de casos 🤦🏻‍♂️#VacúnateRD pic.twitter.com/anb9HKw3wu — Nolberto Batista (@NolbertoBatista) March 1, 2021