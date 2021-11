Denuncian pacientes de mieloma están en peligro por falta de medicamentos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Fundación Dominicana de Mieloma Múltiple, solicitó este lunes al director del Programa de Medicamentos Esenciales Promese/ Cal agilizar el proceso de compra del medicamento (LENALIDOMIDA 25 MG), indicado para los pacientes con cáncer de médula ósea.

En nota dirigida a este medio, Bertha Montero, presidenta de la institución manifestó que “resulta muy lamentable el impacto negativo que han recibido estos pacientes con el aplazamiento de su tratamiento por más de 4 meses de espera, sin respuesta y sin disponibilidad en el seguro para poder continuar su tratamiento, sin el cual resulta una sentencia de muerte.”

“El gobierno tiene que buscar un mecanismo de compra por emergencia, por la gravedad y urgencia que implica mantener la secuencia en la medicación de estos pacientes” afirmó la activista de los derechos de los pacientes con mieloma múltiple; agregando que “todo el mundo sabe que las enfermedades no conocen la palabra espera.”

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer hematológico muy agresivo, cuyo tratamiento no puede ser interrumpido debido a que ello representa el deterioro del estado de salud tanto físico como mental y la muerte inevitable del mismo.

“Resulta penoso y lamentables las consecuencias que conllevan las demoras o el no acceso a la medicación para estos pacientes crónicos, cuyas vidas dependen de esos medicamentos”, afirmó Montero.

La presidenta de la Fundación Dominicana de Mieloma Múltiple demandó de Promese/Call una mejor atención, por ser responsable de adquirir los medicamentos de Alto Costo, para garantizar la salud de los pacientes, cuya calidad de vida debe ser la prioridad y vale más que todo el dinero del mundo y más cuando se trata de este tipo de enfermedad crónica que nadie quisiera padecer.

Bertha Montero recordó que la Constitución de la República, en su artículo 61, no hace excepción alguna a tipos de pacientes, al establecer que “…el estado es el único responsable de velar por la protección de la salud de todos los ciudadanos, asegurando el acceso a medicamentos de óptima calidad…”, por lo tanto, “el costo del medicamento, no se debe anteponer al valor de la vida humana, a la hora de comprar un medicamento, pues la salud, la calidad de vida y vida misma, no tienen precio, finalizó diciendo Montero.

