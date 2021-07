Denuncian ola de atracos y robos mantiene en zozobra pueblos de región Este

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HATO MAYOR. – En las últimas semanas se ha desatado una ola de atracos y robos en los pueblos de la región Este del país, reportándose diariamente más de 35 asaltos a punta de pistola en las diferentes ciudades.

Los habitantes en la región, sienten preocupación debido a que salir a las calles en los últimos días se ha convertido en un peligro, ya que los asaltantes no respetan las horas del día para cometer sus fechorías, logrando entrar a viviendas y despojar a las personas de sus pertenencias y cargar con dinero y artículos del hogar.

El último caso de esta magnitud fue la semana pasada en el paraje Las Cuchillas de El Seibo, cuando dos asaltantes a bordo de una motocicleta penetraron fuertemente armados a la vivienda del tío del alcalde del municipio El Seibo, Leo Francis Zorrilla Ramos, también se han registrado varios asaltos a una envasadora de gas ubicada en la salida de la ciudad, donde cargaron con gran cantidad de dinero y despojaron a los clientes que echaban gas en ese momento de sus pertenencias.

En la ciudad de La Romana los asaltos han incrementado enormemente, siendo esta una de las provincias que más asaltos reportan diario de la región, donde los habitantes expresan no aguantar la situación, ya que sus calles no son seguras en horas de la noche, donde hay sectores que los miembros de la Policía no entran porque los delincuentes están mejores armados que los agentes.

El sábado en la noche se recibió la información que los ladrones habían penetrado a la vivienda del reconocido periodista Franklin Cordero, cargando con cantidad de dinero y otros artículos, la información fue confirmada más tarde por el mismo periodista en su cuenta de Facebook, donde dijo que los ladrones rompieron una pared de la parte trasera de su vivienda logrando penetrar a la misma.

En el municipio de Higüey los asaltos son constantes, por lo que sus habitantes exigen el cambio inmediato del comandante policial de esa demarcación; el despojo de vehículos a manos armada en esa ciudad es normal dicen algunos afectados por los robos, quienes asisten al destacamento policial a poner la denuncia, pero nunca reciben respuestas de sus vehículos robados.

La semana pasada un video se hizo viral en las redes sociales, cuando dos asaltantes intentaron despojar de una motocicleta a un hombre que transitaba con su hijo de 7 años, por la avenida Vitilio Alfau Durán (Antigua Libertad) frente a Junior Tennis en esa ciudad de Higüey, el hombre al percatarse que los asaltantes le perseguían se detuvo y fue atacado con un cuchillo por los asaltantes y este hábilmente se defendió, mientras el niño salió huyendo de la de la escena del asalto con rumbo desconocido.

En la provincia de Hato Mayor, específicamente en el municipio Hato Mayor del Rey, los atracos han aumentado desde la semana pasada, aunque debemos resaltar que días atrás estaban bajo control.

La semana pasada fueron asaltadas dos bancas de loterías, una ubicada en el barrio Puerto Rico y la otra en la salida Hato Mayor-San Pedro de Macorís, mientras que se registraron dos asaltos a la envasadora de gas propano Tropigas, donde también hirieron un empleado de un disparo en uno de sus brazos.

Antes esta situación delictiva los habitantes en las provincias del Este, solicitan a las comandantes a poner mano dura en contra de aquellos que se dedican a delinquir, de diferentes maneras, muchas veces quitándole a las vidas a personas de trabajo por un celular o una motocicleta.

