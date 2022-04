Denuncian oficiales del CESAC obstruyeron trabajo de la prensa en AILA durante llegada de Leonel al país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Este miércoles denunciaron que oficiales del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), trató de obstruir el trabajo de la prensa en momentos que el expresidente Leonel Fernández arribaba al país por el Aeropuerto Las Américas, alegando que recibía orden superior de ese organismo.

El exmandatario regresó al país luego de una gira de más de dos semanas en Estados Unidos, donde sostuvo varios encuentros y reuniones con dirigentes y militantes de la organización política La Fuerza del Pueblo (FP) que residen en el exterior.

Cuando los miembros de la prensa se disponían a realizar sus labores, los oficiales del CESAC, uno de apellido Valentín, se oponía a que estos tomaran fotos al expresidente Fernández.

Según la denuncia, uno de los oficiales en forma agresiva y arrogante repetía a los periodistas que no podían hacer fotos en ese lugar al ex presidente, alegando que no estaban autorizados, a pesar de que los miembros de la prensa adscritos al AILA, tenían sus identificaciones debidamente visibles.

“Cuando le hicimos referencia del director del CESAC, el mayor general Carlos Febrillet Rodríguez, el oficial de manera irrespectuosa respondió llamen a quienes ustedes quieran”, agrega.

“Mire mi nombre anótelo, soy abogado y mi apellido es Valentín, llamen a quienes ustedes quieran”, expresó el mayor del CESAC a los comunicadores cuando estos se disponían a hablar con el expresidente.

El exmandatario arribó al país a las cinco de la tarde, en un vuelo comercial de la aerolínea Delta Airlines, procedente de Nueva York.

Se recuerda que recientemente la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su informe preliminar de medio año, denunció que en este país el clima de libertad de prensa en la República Dominicana se enturbió en las últimas semanas, debido a ataques de policías a periodistas.

En su documento, la SIP subrayó que policías reprimieron y despojaron de sus equipos de trabajo a reporteros del Listín Diario y de varios noticieros de televisión que acompañaban al defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, durante una inspección a un depósito de vehículos.

El informe agrega que otros periodistas denunciaron episodios de agresiones de civiles o trabas a su ejercicio, especialmente en las coberturas de juicios por casos de corrupción.

Asimismo, se registraron quejas de medios de comunicación por las reticencias de funcionarios o instituciones públicas a divulgar informaciones de interés ciudadano, que formalmente se le solicitan al amparo de la ley de Libre Acceso a la Información.

De acuerdo con la información, centenares de solicitudes reposan sin respuestas más allá de los plazos fijados por la ley, lo que dio lugar a que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental hiciera un llamamiento a los entes públicos para que cumplan sus obligaciones y no incurran en el delito de ocultamiento.

El informe recordó que a principios de abril, la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) expresó su preocupación por la frecuencia con que personas vinculadas a sucesos o procesos judiciales o sus abogados, intentan judicializar pedidos para retirar las informaciones en las que figuran imputaciones en su contra dirimidas en los tribunales.

La SDD sostuvo que en virtud de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el año 2020, se reconoció el derecho que tienen los diarios digitales de mantener en sus plataformas las informaciones relativas a “hechos noticiables” que sean legítimas, veraces o procedentes de fuentes válidas.

