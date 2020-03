Denuncian Lethi Vásquez cancela embarazada porque pareja apoyaba a Carlos Guzmán en SDN

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO; SANTO DOMINGO.- Jenniffer Marilyn Campis Reyes, quien se encuentra en estado de gestación denunció este martes al Nuevo Diario que fue despedida injustificadamente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, presidido por Lethi Vásquez, debido a que su pareja apoyaba a Carlos Guzmán, el alcalde electo de Santo Domingo Norte por el Partido de la Liberación Dominicana, que en ese entonces era de la corriente leonelista.

En su comunicado, Campis Reyes alega, entre otras cosas, que se trató de un despido arbitrario, porque viola tanto sus derechos laborales como Humanos; por ser ella muchas veces reconocida como empleada del año, con un expediente sin ningún tipo de amonestaciones, por ser miembro de la Comisión de Ética y por estar embarazada.

De acuerdo al testimonio de la pareja, tras su expulsión de la entidad, recurrieron al Ministerio de Administración Publica (MAP), para iniciar el proceso correspondiente “por la ilegalidad de la decisión de Vásquez”.

Indican los futuros padres, que mediante un acta la entidad ordenó la reposición inmediata de Campis Reyes a su puesto laboral, efectiva el 2 de diciembre de 2019, decisión del órgano rector no fue acatada por la Comisión presidida por Vásquez, que ademas es la presidenta del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Norte.

“Ella (Vásquez) dice que no la va a reintegrar porque si el presidente le da un decreto a un funcionario, nadie le puede cuestionar las decisiones”, apunta la pareja.

Es por lo anterior, que procedieron a depositar un expediente en la Consultoría Jurídica de la Presidencia con todos los detalles del caso, para buscar una solución.

“Pero aún no hemos recibido ninguna respuesta y ha pasado más de un mes”, concluye la denuncia.

El artículo 233 del Código de Laboral establece que por el hecho de estar embarazada, la mujer no puede ser despedida de su trabajo.

Así mismo, el artículo 232 establece que es nulo el desahucio ejercido por el empleador durante el período de gestación de la trabajadora hasta tres meses después de la fecha del parto.

Si un empleador decidiere realizar el despido antes de los seis meses posteriores al parto, debe someter la decisión al Ministerio de Trabajo en el departamento correspondiente y establecer las causas de la medida.

Cuando Leonel Fernández anunció su salida del partido de gobierno el año pasado, Guzmán, un seguidor de la corriente del exmandatario, anunció que no abandonaría el bando morado para pasar al partido Fuerza del Pueblo, dirigido actualmente por el exmandatario.

“Yo me quedo en mi partido, el PLD. En ese partido he hecho todo mi trabajo. Me hizo diputado en el 2010 y me hizo diputado en el 2016”, dijo Guzmán en aquella ocasión.

Por su parte, días antes de las elecciones del domingo Lethi Vásquez expresó que al parecer hay sectores del país que no les perdonan al presidente Medina y a los gobiernos del PLD haberse dedicado a trabajar tanto para los pobres dominicanos.

Exhortó a la base del partido morado a “no dejarse confundir por la bulla y la manipulación de sectores que quieren borrar la obra de gobierno del PLD y el presidente Danilo Medina.

