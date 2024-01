Denuncian jefa del Distrito Educativo 05-11 no ha tomado licencia, pese a ser candidata

Rafaela López Rondón

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA. – Profesores denunciaron que la directora del Distrito Escolar 05-11 del municipio de Villa Hermosa y aspirante a regidora, Rafaela López Rondón, no ha tomado licencia de su cargo, pese a las prohibiciones establecidas por la Ley de Régimen Electoral y a las disposiciones del Gobierno.

Los docentes, que pidieron no ser identificados por temor a represalias de la funcionaria, dijeron que López utiliza su cargo para fines políticos, comprando voluntades, en perjuicio de otros candidatos de la oposición y de su partido, en franca violación a los valores democráticos de la nación.

“No es posible que la señora directora se esté prestando a usar su cargo para hacer política, ignorando la circular del Ministerio de Educación que dispuso que todo funcionario público que aspira a un cargo de elección popular, debe tomar licencia”, expuso una de las maestras denunciantes.

Para fines de demostrar que López Rondón continúa dirigiendo el Distrito 05-11, los profesores denunciantes presentaron como prueba una convocatoria de llamado a reunión a los directivos de la Asociación Dominicana de Profesores, fechada del 12 de enero de este año, a pesar de que el 18 de diciembre del año pasado el Ministerio de Educación envío la circular solicitando a los funcionarios aspirantes a cargos electivos, tomar licencia sin disfrute de salario.

La circular MINERD-DESP. 2595, del Ministerio de Educación, emitida a la firma del ministro Ángel Hernández, indica que para tal disposición se toma en cuenta lo dispuesto por el Ministerio de Administración Pública, del 03 de noviembre de 2023, la Ley Orgánica del Régimen Electoral, así como el Decreto 370-2023, emitido por el Poder Ejecutivo el 15 de agosto del 2023.

“Es una situación alarmante para nosotros. No es posible que quien representa al Gobierno en este Distrito Educativo sea la primera en incumplir la ley y las disposiciones del Ministerio con tanto descaro. Me parece una burla, no sólo a nosotro los maestros, sino también al presidente, al ministro y sobre todo a la ley”, expresó uno de los maestros denunciantes.

Finalmente, los profesores hicieron un llamado al ministro Ángel Hernández para que abra una investigación inmediata, haga valer la disposición y aplique las sanciones de lugar a la funcionaria, que según ellos se encuentra en falta al ejercer su cargo mientras aspira a regidora.

“La democracia no puede prevalecer, cuando algunas personas aprovechan su espacio en el Gobierno para herir la democracia sin ningún comedimiento, como lo está haciendo la señora López”, manifestaron los profesores denunciantes.

