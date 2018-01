Denuncian JCE recibe presiones de las ONGs para reconocer y dar apellidos a niños haitiano en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- José Ricardo Tavera, ex director de Migración llamó a la Junta Central Electoral (JCE) a no dejarse presionar por UNICEF y pedirles que el presupuesto que pretende aportar sea derivado a Haití, ya que el país tiene sus propios medios.

Aseguró que la JCE bajo ningún concepto está facultada para dar apellidos, ya que la ley 659 en su artículo 28 le prohíbe asignar apellido a los niños espositos o abandonados y su intención de asignarles apellidos a niños que se encuentran en el CONANI, los cuales según un informe hecho por esta institución, el 97% de estos son haitianos, la mayoría recatados en el terremoto de Haití.

Ddijo que las confrontaciones que se da con la migración haitiana proviene más de la comunidad internacional y la pose que esta mantiene ante la situación del país vecino y además incluye a los grupos de élites del país que buscan se mantenga el caos para estos ser beneficiados.

Taveras al ser entrevistado por la periodista Johanna Parra, en el programa Detalle Semanal, transmitido por Teleradio América, explicó como la comunidad internacional tiene en República Dominicana a sectores pagos para que mantenga el tema de la migración haitiana activo en el país, catalogando esto como un nuevo estilo de intervención.

Añadió que el modo operandi se da con las Organizaciones No Gubernamentales (ONGS) que trabajan con las ayudas que supuestamente vienen de la comunidad internacional, estas no son manejadas por el gobierno dominicano, si no que las ejecutan las Ongs, afirmando que el 75% de estos recursos realmente no llegan a los afectados, como es el caso de Haití.

