Denuncian incumplimiento de contrato por ejecutivos de “The Voice Dominicana”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras la exitosa transmisión de la segunda temporada de “The Voice Dominicana”, parece que al finalizar no fue del todo agradable para los que allí trabajaron, ya que estos todavía están a la espera de que los ejecutivos cumplan con lo establecido en el contrato que habían firmado para participar.

No solo los ganadores han levando la voz, sino también los coaches Eddy Herrera, Milly Quezada y Alex Matos, además de los presentadores Luz García y Jhoel López, uniéndose la productora general Angie Rodríguez, quienes emitieron mediante un comunicado de prensa de las irregularidades vividas a lo interno de esta producción.

“Estos talentos, formaron parte de este proyecto a través de un contrato formal, que lamentablemente se ha incumplido desde hace un tiempo y tras conversaciones con los productores no les han dejado más opción que la de hacer pública la situación”, cita el comunicado enviado a la redacción de El Nuevo Diario.

Agregan que “Ejecutivos de The Voice Dominicana Ariel Nina, Nixalys Espinal y Rafael Díaz, han incumplido desde hace más de seis meses con los acuerdos económicos a los coaches y presentadores, irrespetando el tiempo y arduo trabajo que han realizado como profesionales que son”.

Estos se unieron a la ganadora del programa, que había señalado que no se le cumplió con todo lo acordado.

«En mi temporada eran dos millones de pesos, restando los impuestos y no se ha mantenido la comunicación directa con ellos, si es una falta de respeto hasta cierto punto, pero no dejo de estar agradecido con ellos», estas fueron parte de las declaraciones con la que el cantante Yohan Amparo, ganador de la primera temporada del concurso The Voice Dominicana, donde señaló que aún no ha recibido una parte del dinero prometido en la primera edición del concurso.

Al hablar para el programa «De extremo a extremo», que se transmite por Grupo de Medios Telemicro, canal 5, Amparo explicó que sin embargo, el contrato que se firmó con la disquera sí se cumplió en su totalidad, pero que no ha recibido toda la compensación monetaria que la producción del concurso prometió como ganador el concurso.

«Estoy agradecido porque es una plataforma muy importante para mí y sin eso no sé si me hubiera tomado esto en serio», aclaró, adelantando que su carrera musical en la actualidad la está realizando con sus propios recursos.

