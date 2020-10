Denuncian INABIE está “paralizada”, a casi dos meses del cambio de Gobierno

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Nelson de los Santos, quien llevaba ocho años laborando como subdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) hasta que puso su renuncia a principios de octubre, denunció este martes que esa entidad se encuentra “paralizada”, a casi dos meses del cambio de Gobierno.

El exfuncionario explicó a El Nuevo Diario que durante el proceso de transición Inabie entregó toda la información a las nuevas autoridades, a los fines de que tengan conocimiento de la dinámica de la entidad.

“Esta es la hora en que ellos (las nuevas autoridades) no saben como funciona el Inabie”, sostuvo, al tiempo que indicó que a la fecha, el personal de esa institución no ha recibido ninguna información oficial de la dirección ejecutiva de la entidad sobre su estatus particular.

Agregó que, a pesar de que las autoridades no han despedido a los encargados, se han “creado” dos entidades, una conformada por empleados de la pasada gestión y otra con la actual.

Sostuvo también que, en algunos de los cargos donde se han registrado cambios, han sido colocadas personas que no cumplen con el perfil para dicho cargo y que, a pesar de que la entidad tiene un director ejecutivo, “el ministro de Educación está interfiriendo mucho”.

Dijo que este hecho es particular, puesto que esa institución es descentralizada, adscrita al Ministerio de Educación. “En ocho años que estuve en el INABIE nosotros recibimos una sola visita de un ministro, de tres que hubo durante ese período. Porque nunca se les ocurrió tratar pautas de lo que tenía que hacerse allí, porque para eso fue que la Ley creó el INABIE, para que el Ministerio se encargara de la docencia de los estudiantes y la formación de los maestros”.

De los Santos manifestó, además, que esta situación ha causado inconvenientes, de cara al inicio del año escolar, con el suministro de los alimentos crudos a los estudiantes, modalidad que fue adoptada por la pandemia del coronavirus. Esta problemática fue denunciada a finales de agosto, por el entonces titular, René Jáquez.

“Ese proyecto está sumamente atrasado porque no hay una definición. Esta es la hora que no se tiene definido cuáles son las canastas que se van a entregar y eso implica procesos como de licitación, para lo cual ya no hay tiempo”, indicó el exfuncionario.

“Le presentan su asunto al ministro y uno no sabe qué es lo que llega. Entonces, a la hora de que haya retrasos o inconvenientes con la alimentación escolar, hemos visto que les gusta mucho la idea de echarle la culpa a la administración anterior”.

Dijo que la situación ha generado incertidumbre entre los empleados, ante el “desorden” que se ha producido, que fue la causante de su renuncia. “He renunciado para darle voz a la mayoría de los trabajadores públicos, los cuáles no son (al igual que él) militantes de ningún partido”, indicó.

Hizo un llamado al presidente Luis Abinader, a los fines de que esta problemática sea resuelta. “Este es un tema institucional, tenemos que institucionalizar el país; el sistema político está llevando a la nación a un derrotero sin precedentes”, sostuvo de los Santos.

De acuerdo a su portal web, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) es un organismo descentralizado, adscrito al Ministerio de Educación (MINERD) y creado con la finalidad de promover los servicios de transporte, nutrición escolar y servicios de salud, apoyo estudiantil en uniformes y útiles, clubes científicos, tecnológicos y de artes, becas e intercambios de trabajo social, de turismo estudiantil, trabajo remunerado en vacaciones y de gobierno estudiantil, entre los estudiantes del sector público, a nivel nacional.

El Inabie es una entidad que tiene su base legal en la Ley General de Educación y se rige por un reglamento aprobado por el Consejo Nacional de Educación; lo preside un consejo directivo y tiene una estructura orgánica.

Sus manuales de funciones y de puestos, así como su política salarial y todos estos documentos están oficializados por el Ministerio de Administración Pública, por lo que los mismos no deberían desconocerse por ninguna autoridad sin hasta tanto no se modifiquen y siguiendo el debido proceso.