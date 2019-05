Denuncian estafa de empresa constructora a dominicanos en EEUU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El señor José M. Santiago Toribio, dominicano residente en Estados Unidos, demandó de las autoridades del país poner freno a una supuesta y “reiterada” práctica de estafas ejecutadas por empresas constructoras que ofrecen facilidades para la adquisición de vivienda y resultan ser un comprobado fraude económico.

Santiago Toribio, quien viene recorriendo un calvario desde el año 2015 con una constructora dominicana que se comprometió a entregarle un apartamento en Cerro Alto de Santiago, luego de este haber cumplido con la cuota de separación y el pago completo del inicial, dijo que han resultado infructuosos los requerimientos por diferentes vías de la devolución del dinero, siendo objeto de una aparente estafa comercial.

Se queja de que honró su parte del contrato haciendo pagos mensuales de $1217.18 dólares desde el 30 de abril del 2016 hasta el día 30 de septiembre del 2017, totalizando la cantidad requerida por la empresa constructora de 22,909.20, pero que de ahí en adelante todo ha sido un calvario cuesta arriba y un dolor de cabeza pues dicha empresa y sus propietarios no han cumplido ningunos de los compromisos que han acordado.

Llamó a las autoridades dominicanas correspondientes a tomar carta en el asunto, pues al igual que él, miles de dominicanos son engañados con la misma práctica fraudulenta sin que se le ponga un freno ni se sancione de manera ejemplar a las empresas que de manera reiterada incurren en esa acción.

José M. Santiago Toribio resalta que ha aceptado todas las condiciones para que se le devuelva su dinero invertido pero que hasta la fecha ha resultado imposible lograr que la empresa que se comprometió a entregarle la vivienda en el Residencial Harmony III, Edificio número 6 apartamento 4-1 jardín número 2 Cerro Alto Santiago, le retorne la suma aportada por él.

El denunciante señala que la empresa que le adeuda la suma mencionada se da a la práctica de cancelar empleados que han asumido compromisos de devolución de dinero cuando no han cumplido lo pactado, dice además que la empresa en cuestión asumen postura de desconocimiento de lo acontecido como táctica dilatoria para cumplir sus compromisos.

Santiago Toribio entiende que las autoridades dominicanas deben velar por una real seguridad jurídica nacional, pues es penoso que dominicanos que se van a un exilio económico y quieren luego invertir en su tierra, empresas se dediquen a estafarlos.

Dijo que hace la denuncia en los medios de comunicación para alertar a otros dominicanos sobre esa práctica inmoral en contra de esforzados dominicanos que con el sudor de su trabajo ahorran para adquirir una propiedad

“Estamos solicitando la ayuda de los medios de comunicación no solo para que la constructora con sede en la República Dominicana me devuelva el dinero que me adeuda, sino también para que paren los abusos a los cuales me han sometido los ejecutivos de dicha empresa, aunque sabemos que no soy ni el primero ni ultimo que ha pasado o está pasando por dicha situación con la referida empresa, por lo que llamo a todos los afectados unirse a mi voz para recuperar lo que tanto esfuerzos y sacrificios logramos adquirir”, finalizó diciendo.

