Denuncian especulación en NY y NJ es incontrolable en artículos de protección del coronavirus

EL NUEVO DIARIO, New York.- Tan necesarios como los artículos comestibles que conforman la canasta familiar, así se hacen imprescindibles para vivir en New York, New Jersey, los artículos para protegerse de la propagación del coronavirus.

Mascarillas, guantes, gel para las manos registran precios abusivos e incontrolables en bodegas, minimarkets y farmacias, donde sus precios han sido quintuplicados con la llegada de la pandemia. Los precios por unidad de una mascarilla, son variados, la que menos cuesta se cotiza en tres dólares la unidad, donde suele aparecer.

Lo preocupante, es que sólo se usa una vez, y su escasez es real. Quienes las tienen en sus negocios se aprovechan del desabastecimiento existente.

Otros artículos que brillan por su ausencia son el alcohol y manita limpia.

Las autoridades no han podido controlar el agiotismo de los referidos artículos de protección contra el coronavirus.

Otros productos de limpieza que la población ha comprado en abundantes cantidades, son papel para el baño, servilletas. Asimismo agua y vitamina C, efervecente, los cuales han experimentado alzas y se venden racionados.

Decenas de negocios han sido multados por la ola especulativa contra sus clientes. Los comerciantes alegan que han comprado los artículos caros y que esa es la razón por la cual venden a precios altos.

