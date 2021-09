Denuncian diputado boicoteó reunión proyecto 30% para impedir aprobación de la iniciativa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Una comisión de legisladores tenía previsto concluir este jueves con los trabajos acerca del proyecto de ley que busca entregar el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores, sin embargo, el equipo no pudo arrojar ninguna decisión sobre la iniciativa porque, según denunciaron los congresistas, el presidente de la comisión boicoteó el encuentro.

Según los legisladores miembros de la comisión, el diputado Amado Díaz, presidente del equipo, terminó la reunión “de manera abrupta” al negarse a darle participación a una diputada que, aunque no es miembro de la comisión, asistió al encuentro amparada en su derecho de visitar las comisiones que desee.

Como lo narró el diputado Pedro Martínez, el perremeista Amado Díaz sometió una propuesta para que la comisión que dirige se desapodere del proyecto, una sugerencia que fue rechazada por mayoría de votos y, a juicio de Martínez, al percatarse de que el proyecto del 30% sería aprobado a lo interno de la comisión y enviado a la sesión, el presidente del equipo “decidió con argumentos pueriles acabar la reunión”.

El diputado Martínez, miembro del partido Alianza País, cuestionó el accionar de Díaz calificándolo como “peligroso” y sugirió al legislador que respete la opinión de la mayoría, aunque la suya sea contraria.

“Cuando él (Amado Díaz) levantó la reunión, se creó un caos, un hecho que no se puede permitir y que no se debe repetir independientemente de su posición en torno al proyecto”, enfatizó Martínez.

Otro miembro de la comisión, el diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael Castillo, denunció que Amado Díaz “es un asesino de los reglamentos” del Congreso Nacional al negarse a aceptar la opinión de mayoría y suspender la reunión de forma abrupta.

Castillo se quejó de que, aunque 112 diputados firmaron el proyecto que favorece el 30%, en la reunión de este jueves “cambiaron totalmente su discurso y votaron en contra de la iniciativa”, una acción que, a juicio del congresista, es impulsada desde el Gobierno.

La diputada de la Fuerza del Pueblo, Josefa Mejía, no es miembro de la comisión, pero asistió a la reunión amparada en sus derechos como congresista. Allí, como describió, fue maltratada verbalmente por Amado Díaz, quien no le cedió el derecho a la palabra alegando que no es miembro formal del equipo.

La diputada Mejía expresó que ese fue un accionar antiético que daña la imagen del Congreso en momentos en que el cas a legislativa es fuertemente señalado.

Ante todo, esto, el diputado Díaz salió a la defensa de sus acciones argumentando que paralizó la reunión porque en la misma se estaban faltando a los reglamentos del Congreso en cuanto al uso de la palabra y las participaciones.

Díaz destacó que su papel deliberativo le permitió suspender la reunión porque en la misma no se cumplían los parámetros y enfatizó que su firma figura en el proyecto del 30%, por lo que negó que tratara de boicotear la iniciativa o la reunión.

