Denuncian desconocidos lanzan blocks a vehículos para provocar accidentes y asaltar a conductores

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A través de un audio enviado a esta redacción un joven denunció que desconocidos a bordo de motocicletas intentaron provocar que chocara su vehículo lanzándole un block al parabrisas en el túnel de la 27 de febrero de esta ciudad.

El joven, quien no se identificó, sostuvo que “cuando tú vienes saliendo del túnel de la 27, desde donde está el puente peatonal (desconocidos) te tiran blocks para provocar accidentes”.

“Ellos llegan para dar asistencia, pero asistencia de robarte. Si el accidente no se provoca, como fue mi caso, ellos te esperan cuando tú sales del túnel, que te paras a revisar que pasó”, sostuvo.

Agregó que no se detuvo en la zona “y me paré en una farmacia con seguridad, pero hasta allá me cayeron ellos”.

El joven instó a los conductores andar con precaución por los túneles de la capital. Dicha práctica se ha denunciado en otras zonas del país, como es el caso de la autopista Las Américas.

