Denuncian desabastecimiento “medicamentos de alto costo” para pacientes con cáncer

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Personas que necesitan ser tratadas con medicamentos de alto costo, a través del Ministerio de Salud Pública, denunciaron este miércoles que hay un desabastecimiento de medicina para tratar el cáncer.

Una fuente confiable, dijo que su esposo está en tratamiento por cáncer de próstata y no está recibiendo los medicamentos, tras señalar que ”habíamos conseguido cubrirnos hasta la semana pasada, pero hay mucha gente que tiene tratamiento suspendido desde entonces”.

Alegó que el desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de esa enfermedad ”va para dos meses ya y no sabemos a qué atenernos porque en el programa culpan al Promese Cal y éstos no responden. No tengo idea de con quién más hablar”.

Destacó que la caja del medicamento de su pareja usa ”cuesta RD$261,140.09, y en el único sitio que hay es en la farmacia de Milagro de la Caridad. Si tarda unos días más, habrá que buscar esos cuartos”.

Aunque no hay más detalles, la mujer enfatizó que ”sólo nos queda orar”, para que se resuelva el inconveniente.

